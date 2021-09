A murit actorul Willie Garson, cunoscut pentru rolul din 'Sex and the City'

Actorul Willie Garson, cunoscut pentru rolul din serialul 'Sex and the City', a murit la vârsta de 57 de ani.

Willie Garson, actorul care l-a interpretat pe agentul de talente Stanford Blatch în serialul 'Sex and the City', s-a stins din viață la vârsta de 57 de ani, a anunțat fiul său, potrivit BBC.

„Te iubesc atât de mult, tată. Odihnește-te în pace și mă bucur atât de mult că ai reușit să-mi împărtășești toate aventurile și ai reușit să realizezi atât de mult” , a scris fiul lui Willie Garson, miercuri, pe Instagram.

Cauza morții actorului nu a fost încă dezvăluită.

După vestea dată de fiul actorului, au apărut mai multe mesaje.

Cynthia Nixon, care a interpretat-o ​​pe Miranda Hobbes, a transmis: „Cu toții l-am iubit și am adorat să lucrăm cu el. El era nesfârșit de amuzant pe ecran și în viața reală”.

De asemenea, Mario Cantone, cel care în serie juca rolul partenerului de viață al lui Stanford Blatch, a scris că „este devastat și copleșit de tristețe”. „Ai fost un cadou de la zei”, a adăugat Cantone.

William Garson Paszamant, cunoscut ca Willie Garson, s-a născut pe 20 februarie 1964, în Highland Park, New Jersey. El s-a pregătit pentru viața de actor încă din copilărie și, potrivit unei biografii, a studiat la Universitatea Wesleyan.

Willie Garson a jucat în peste 75 de filme și 300 de episoade TV. În afară de rolul lui Stanford Blatch în serialul 'Sex and the City', precum și în filmele conexe, Willie Garson s-a remarcat și în seria SUA 'White Collar', unde l-a interpretat pe Mozzie.

Serialul TV Sex and the City a debutat în 1998

Succesul serialului TV, care a debutat în 1998 şi s-a bazat pe romanul omonim publicat de Candace Bushnell, a reprezentat şi sursa de inspiraţie a unui prequel cu două sezoane, 'The Carrie Diaries', difuzat de The CW începând din 2013. În acel nou serial, rolul tinerei Carrie Bradshaw a fost jucat de actriţa AnnaSophia Robb. Tensiunile intens relatate în mass-media dintre Sarah Jessica Parker şi Kim Cattrall au fost considerate principalul vinovat care a împiedicat realizarea celui de-al treilea film din seria 'Sex and the City'.

