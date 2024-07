A început nunta fastuoasă a fiului miliardarului Ambani. Traficul din Mumbai, blocat /foto

Nunta celui mai tânăr fiu al miliardarului, Anant Ambani, în vârstă de 29 de ani, cu iubita sa, Radhika Merchant, în vârstă de 29 de ani, este culminația unor sărbători fastuoase care au avut loc de-a lungul anului. Potrivit poliției, evenimentul a fost declarat "public” din cauza prezenței unor nume de renume internațional și indian.

Spre nemulțumirea localnicilor, drumurile din apropierea locului - luxosul Jio World Convention Centre, deținut de conglomeratul Reliance al lui Ambani, situat în districtul central de afaceri al Mumbaiului - vor fi deschise doar pentru "vehiculele evenimentului” între orele 13:00 și miezul nopții, în perioada 12-15 iulie. Și asta în ciuda faptului că Mumbai este notoriu pentru traficul său aglomerat, în special în această perioadă a anului, în timpul sezonului musonic.

Traficul deja a încetinit în zona imediată a locului evenimentului, zonă care este decorată cu lumini și flori roșii. Gălbenelele și luminile galbene strălucitoare au fost de asemenea folosite pentru a decora copacii din afara conacului de 27 de etaje al lui Ambani, Antilia, din Mumbai.

