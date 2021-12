A fost aleasă culoarea anului 2022. Particularitățile nuanței Lila Very Peri

Pantone Color Institute a anunţat joi că "Lila, 17-3938 Very Peri" a fost aleasă culoarea anului 2022, fiind o nuanţă de violet apropiată de albastru, a cărei prezenţă stimulează "inventivitatea şi creativitatea", relatează EFE.

"Demonstrând încrederea lipsită de griji şi o curiozitate îndrăzneaţă care încurajează spiritul creativ, intriganta culoare Lila 17-3938 Very Peri ne ajută să îmbrăţişăm acest peisaj al posibilităţilor şi să ne deschidem în faţa unei noi viziuni şi să ne rescriem vieţile", au declarat reprezentanţii institutului într-un mesaj publicat pe site-ul oficial al acestuia.

De peste douăzeci de ani, "Culoarea Pantone a Anului" ("Pantone Color of the Year") influenţează tendinţele şi deciziile de cumpărare în numeroase industrii, de la modă şi mobilier, până la design grafic. Prin prognozele sale care privesc tendinţele sezoniere, psihologia culorii şi consultanţa culorilor, Pantone Color Institute colaborează cu mărci globale pentru a valorifica în mod eficient puterea, psihologia şi emoţia culorii în strategiile lor de proiectare.

