2022, al cincilea cel mai călduros an de când se fac măsurători meteorologice

Anul trecut a fost cel al cincilea cel mai cald an de când se fac măsurători în lume şi ultimii nouă ani au fost cu cele mai crescute temperaturi din timpurile preindustriale, în timp ce schimbările climatice au continuat să crească temperaturile şi să alimenteze vremea extremă, au afirmat joi oameni de ştiinţă americani, relatează Reuters.



Anul trecut a fost egal cu 2015, fiind al cincilea cel mai cald an de când a început înregistrarea datelor, în 1880, au indicat Administraţia Naţională Oceanică şi Atmosferică din Statele Unite (NOAA) şi NASA.



Aceasta a fost în pofida prezenţei modelului meteo La Nina în Oceanul Pacific, care în general scade treptat temperaturile la nivel global.



Temperatura medie globală a lumii este acum între 1,1 şi 1,2 C, mai mare decât în perioadele preindustriale, scrie Agerpres.

Temperatura a crescut cu mai mult de 0,2 grade la 10 ani





Analiza NOAA-NASA a indicat că temperaturile au crescut cu mai mult de 0,2C pe deceniu, ceea ce deschide calea pentru depăşirea obiectivul Acordului de la Paris din 2015 de a limita încălzirea globală la 1,5C pentru a evita consecinţele sale cele mai devastatoare.



"În ritmul în care mergem, nu va dura mai mult de două decenii pentru a ajunge în acest punct. Şi singurul mod în care să prevenim aceasta este să încetăm emisiile în atmosferă", a spus Gavin Schmidt, directorul NASA Institutul Goddard pentru Studii Spaţiale.



Schmidt a spus că se aşteaptă ca 2023 să fie puţin mai cald decât 2022, din cauza unui fenomen de răcire La Nina mai slab.



"Temperatura medie globală va fi şi mai mare în 10 ani de acum", a spus climatologul Sonia Seneviratne, adăugând că dacă ţările nu încetează să ardă combustibili fosili care emit CO2, temperaturile vor continua să crească.



Schimbările climatice au alimentat condiţii meteorologice extreme pe întreaga planetă în 2022. Europa a avut cea mai fierbinte vară din istorie, în timp ce în Pakistan inundaţiile au ucis 1.700 de oameni şi au avariat infrastructura, seceta a devastat culturile în Uganda şi incendiile de vegetaţie au afectat grav ţări mediteraneene.

