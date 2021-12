ZODIA susținută de PATRU planete în casa a cincea. Este motorul BUCURIEI

”Aveți în casa a cincea patru planete. Casa a cincea are legătură cu veselia, cu bucuria, cu pofta de a trăi, dar și cu banii și creativitatea. Vouă vă place să faceți cadouri și să primiți cadouri, să împodobiți bradul, să creați, să schimbați, aranjați casa. Pentru cei care aveți copii, va fi o săptămână minunată, iar cei care nu aveți copii, vă veți bucura de prezența lor. Săptămâna aceasta bucurați-vă de viață, râdeți, plângeți de bucurie, nu contează, uitați-vă la desene animate, cântați colinde. Sunteți printre cei mai bine aspectați. Fiind casa a cincea plină, acolo e motorul bucuriei, veseliei, când îi vedeți pe toți pe lângă voi. Bucurați-vă! Aveți multe oportunități! Pe de altă parte, mai dărâmați ceva, cu Marte în casa a patra, mai stricați ceva, tocmai ca să vă facă să simțiți că trăiți, agită spiritele. Jupiter se pregătește să intre în casa a șaptea. În anul 2022, iubirea, relațiile, sentimentele vor fi aspectul vostru central” a spus astrologul Daniela Simulescu, pentru nativii zodiei Fecioară și pentru cei cu ascendent în Fecioară.

Previziunile au fost făcute în cadrul emisiunii cu privire la horoscopul săptămânal, ce cuprinde intervalul 20-26 decembrie 2021.

”Pe 21 decembrie, Soarele intră în Capricorn. Deci, mai scăpăm de exuberanţa Săgetătorului şi începem să fim mai serioşi, să ne dăm seama că trece anul, ce planuri avem, pe ce stăm sigur, ce am vrea să mai stabilizăm.

Pe 24 decembrie are loc al treilea careu între Saturn şi Uranus. Acesta a fost elementul cheie al anului 2021. S-a întâmplat prima dată pe 17 februarie, apoi pe 14 iunie şi iată, pe 24 are loc ultimul. Tot anul am pendulat între vechi şi nou, între tradiţional, conservator şi inovator. Vă spuneam că Uranus în Taur îşi doreşte reforme, digitalizare şi Saturn în Vărsător îşi doreşte un oarecare control. Tot anul pe asta ne-am certat, ne-am divizat, ne-am dezumanizat. Am ajuns să spunem că dacă nu eşti cu mine, eşti împotriva mea. Şi din păcate, facem asta şi cu persoane dragi. Trăim şi o epocă a fake news-ului, care va fi destul de amplificat şi în 2022, cu conjuncţia Jupiter - Neptun din data de 12 aprilie.

Pe 29 decembrie Jupiter intră în Peşti. A mai fost între 14 mai şi 28 iulie, când au apărut multe relaxări, în care am zis că am scăpat de pandemie. Jupiter va intra în Peşti şi vom avea senzaţia că începem să mai respirăm, că ne mai vindecăm. Jupiter va sta în Peşti până în mai, când va intra în Berbec şi va sta acolo cel puţin până în octombrie, după care se va întoarce în Peşti în octombrie.” arată Astrosens.

