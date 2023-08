Zi neagră în Marea Britanie. Se împlinesc 26 de ani de la moartea Prințesei Diana. Promisiunea pe care Prințul William i-a făcut-o cu un an înainte să moară. A izbucnit în lacrimi

Află în articol ce promisiune i-a făcut Prințul William mamei sale, înainte cu un an ca ea să moară.

Prințul William și-a făcut mama să plângă odată. Prințesa Diana a izbucnit în plâns atunci când el i-a făcut o promisiune, cu un an înainte ca ea să moară, scrie Mirror.



Prințul de Wales, care avea doar 14 ani la acea vreme, a promis că îi va da iubitei sale mame titlul înapoi. Diana a fost deposedată de titlul de "Alteța Sa Regală", după divorțul Regele Charles.

După ce s-a căsătorit cu Charles, cu nuntă regală de poveste la Catedrala St Paul în 1981, Diana a devenit Alteța Sa Regală Prințesa Wales. Dar în 1996, la aproape un an după ce a spus în mod public că "suntem trei" în căsnicia ei cu Charles, făcând referire la dragostea soțului ei pentru Camilla într-un interviu pentru BBC, cuplul regal a divorțat, iar Diana și-a luat rămas bun de la titlul de "Alteța Sa Regală".

Charles ar fi insistat ca ea să rămână fără titluri, în ciuda faptului că Regina Elisabeta și-ar fi dorit ca Diana să le păstreze. Atunci era cunoscută doar ca Diana, Prințesa de Wales.

Promisiunea făcută de Prințul William, pe vremea când avea doar 14 ani

Pierderea a însemnat că prietenii și personalul nu mai trebuiau să-i facă o reverență, dar ea trebuia în continuare să facă o reverență atunci când se afișa în fața fostului ei soț, dar și în fața fiilor săi și altor membri ai Familiei Regale. Acest lucru a dus la o conversație sfâșietoare între Diana și prințul William, în vârstă de 14 ani.



În cartea sa "A Royal Duty", majordomul și prietenul Dianei, Paul Burrell, a susținut că William a promis că îi va restabili titlul. Tânărul prinț i-a spus mamei sale: "Nu-ți face griji mami, ți-l voi da înapoi într-o zi, când voi fi Rege".

Burrell susține că această conversație a lăsat-o pe Diana în lacrimi. Cu toate acestea, promisiunea lui William a rămas, din păcate, neîndeplinită, deoarece mama lui a murit într-un accident de mașină, aproape exact la un an distanță, pe 31 august 1997. Însoțitorul ei, Dodi Fayed, a murit și el.

25 de ani de la moartea Prințesei Diana

Astăzi se împlinesc 26 de ani de la moartea ei, care a schimbat Familia Regală pentru totdeauna. Doliul a provocat o cercetare a sufletului printre membrii Casei Windsor. Au început să înțeleagă mai bine de ce moartea Dianei a provocat un spectacol atât de copleșitor, a spus Sally Bedell Smith, istoric și autoare a cărții "Diana in Search of Herself".

"Cred că moștenirea ei a fost ceva pe care Regina, în înțelepciunea ei, a căutat să-l adapteze în primii ani de după moartea ei", a spus Smith despre studiile pe care monarhia le-a folosit pentru a înțelege atractivitatea Dianei.

"Regina avea mai multe șanse să interacționeze cu oamenii și cred că acum vezi informalitatea amplificată, în special cu William și Kate", a spus ea.

Prințesa Diana: Mi-ar plăcea să fiu o regină a inimii oamenilor, în inimile oamenilor





William și Kate au făcut din îmbunătățirea serviciilor de sănătate mintală un obiectiv principal, discutând public despre propriile lor lupte. Harry este, de asemenea, un campion pentru veteranii militari răniți. Și în timp ce indignarea a continuat să se reverse după moartea Dianei, reputația lui Charles a scăzut.

Abia în ultimii ani, după căsătoria cu Camilla și urcarea pe tron, el a reușit să reconstruiască acest lucru, dar se pare că Familia Regală mai are mai multe de învățat. Monarhia continuă să se lupte cu consecințele generate de legăturile Prințului Andrew cu pedofilul condamnat Jeffrey Epstein.



Apoi, mai există decizia lui Meghan și Harry de a demisiona din calitatea de membri ai Familiei Regale pentru o nouă viață în California. Meghan a spus că s-a simțit constrânsă de viața la palat și că sănătatea ei mintală a avut de suferit în lunile de după căsătoria cu Harry.

În ciuda luptelor duse de Prințesa Diana, ea a fost fermă în felul în care dorea să fie amintită: "Mi-ar plăcea să fiu o regină a inimii oamenilor, în inimile oamenilor, dar nu mă văd regina acestei țări, cred că mulți oameni vor dori să fiu regină".

