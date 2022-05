Zelenski: „Ucraina a rupt coloana vertebrală a armatei Rusiei”

Dar el a avertizat împotriva așteptărilor mari cu privire la ceea ce ar putea realiza Ucraina pe câmpul de luptă.

Zelenski a spus că revenirea la status quo-ul din 23 februarie - înainte de invadarea Rusiei - ar reprezenta „victorie”.

Acest lucru ar însemna încheierea „primei etape” a războiului, a spus el – adăugând că conflictul poate fi rezolvat pe deplin doar prin diplomație.

Zelensky a insistat că țara sa a fost pregătită în mod adecvat pentru invazie - și sugerează că rușii au subestimat pregătirea Ucrainei. „Nu știau despre o serie de lucruri”, a susținut el.

Președintele a vorbit într-un interviu preînregistrat de 75 de minute alături de soția sa, Olena Zelenska, scrie BBC.

Emisiunea urma să marcheze trei ani de la preluarea mandatului.

Președintele Ucrainei și-a postat pe Twitter recunoștința după ce omologul său american, Joe Biden, a semnat un ajutor de 40 de miliarde de dolari pentru Ucraina.

Pachetul de ajutor a fost aprobat joi cu o majoritate covârșitoare de Senatul SUA.

Banii reprezintă cel mai mare pachet de ajutor american de când Rusia a invadat.

Suma include:

-6 miliarde de dolari pentru asistență de securitate - inclusiv antrenament, echipamente, arme și asistență.

-9 miliarde de dolari pentru un fond de sprijin economic pentru Ucraina.

-5 miliarde de dolari pentru a aborda insecuritatea alimentară globală.

Grateful to @POTUS for signing the law on additional support for ????????. The leadership of ????????, President Biden & the American people in supporting ????????'s fight against the Russian aggressor is crucial. Look forward to new, powerful defense assistance. Today it is needed more than ever.