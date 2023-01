Zelenski și Putin semnalează dorința de a ieși din impasul războiului, în noul an/ Foto: Agerpres

Războiul Rusiei împotriva Ucrainei intră în al doilea an calendaristic într-un moment delicat. Au trecut șase săptămâni de la eliberarea Hersonului și de atunci a existat puțină mișcare în linia frontului. Nu există încă nici un semn de contraofensivă completă, reînnoită a ucrainenilor, care nu au fost ajutați de condițiile meteo.

„Situația este pur și simplu blocată”, a declarat săptămâna trecută șeful serviciului de informații militare al Ucrainei, Kyrylo Budanov, pentru BBC. Dacă aceasta este o evaluare exactă, vestea nu vine în ajutorul Kievului, care are nevoie să-și păstreze impulsul înainte de primăvară. Însă conducerea politică a ambelor țări a semnalat în mod clar dorința de a încerca să iasă din impas cu noi obiective pentru noul an, scrie The Guardian.

Discursul de Anul Nou a lui Volodimir Zelenski a subliniat, destul de previzibil, un obiectiv pe termen lung al victoriei în război. De două ori, în special, el a făcut referire la eliberarea Melitopolului, cel mai evident oraș țintă, a cărui capturare ar tăia podul de uscat fără de care Crimeea nu poate fi reaprovizionată cu ușurință. Zelenskiy a spus că nepoții ucraineni vor putea într-o zi „să mănânce pepeni” în Hersonul recent eliberat „și cireșele din Melitopol”.

Toate acestea pot fi prea evidente, desigur, iar Ucraina a arătat în repetate rânduri că este dispusă să fie flexibilă tactic, să cerceteze liniile de slăbiciune ale Rusiei și să caute o descoperire. Dar celelalte zone pe care Ucraina a făcut presiuni, lângă Kreminna și spre Svatove în nordul Lugansk, pur și simplu nu sunt la fel de semnificative din punct de vedere strategic; în timp ce în regiunea Donbas, în jurul Bakhmut, Ucraina rămâne în defensivă, absorbind bombardamentul rusesc pe măsură ce forțele sale obțin câștiguri progresive în linia frontului.

Între timp, Vladimir Putin a spus că scopul războiului Rusiei este pentru a proteja „poporul nostru din teritoriile noastre istorice” – o referire la cele patru regiuni pe care Moscova le-a anexat unilateral în septembrie.

Progresul lent al rușilor în Bakhmut este unul dintre numeroasele indicii că Rusia nu are putere de luptă ofensivă.

O mare parte din efortul militar al Moscovei s-a irosit în cadrul bombardamentului crud și necruțător al infrastructurii energetice a Ucrainei, care a dus la întreruperi din ce în ce mai lungi în orașele cheie. Dar există și aici semne foarte provizorii că Rusia se clatină: a tras aproximativ 20 de rachete de croazieră asupra Ucrainei în ajunul Anului Nou – multe, desigur, dar nimic precum cele 80-100 pe care le-a dezlănțuit în zilele din octombrie și noiembrie.

Apărarea antiaeriană a Ucrainei, un punct central al eforturilor de aprovizionare din vest, pare să se îmbunătățească, în special împotriva dronelor Shahed care zboară mai încet. Duminică, forțele aeriene au susținut că au doborât toate cele 32 de drone lansate la miezul nopții, iar la Kiev doar o mașină a fost avariată peste noapte.

Situația rămâne periculoasă și greu de prevăzut, dar asaltul Moscovei asupra rețelei energetice a Ucrainei nu a slăbit hotărârea ucrainenilor.

Rusia, așa cum a arătat clar discursul lui Putin, se pregătește pentru un război lung. Aproximativ jumătate din cei 300.000 de oameni mobilizați anul trecut nu au fost încă dislocați în prima linie, iar Ucraina avertizează că o nouă mobilizare ar putea avea loc în câteva zile. Chiar dacă stocurile de muniție rusești sunt în scădere, Ucrainei ar putea întâmpina mai multă dificultate să câștige teren în eventualele contraatacuri viitoare, dacă adversarul său își desfășoară forțele în mod eficient.

