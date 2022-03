Zelenski, aplaudat de parlamentul Canadei: Sporiți sancțiunile! Infrastructura e lovită și distrusă de Rusia - video

'Știu că susțineți Ucraina, dar aș vrea să înțelegeți și să simțiți ceea ce noi simțim în fiecare zi. Vrem să trăim! Vă rog, opriți bombardamentele! Încep să tragă în cartierele locuite de civili, să distrugă grădinițe! Vă puteți imagina pentru o secundă? Aceasta este situația prin care trece Mariupol. Au rămas aproape fără hrană! Caută să se adăpostească de bombe', a spus Zelenski.

'Infrastructura e lovită și distrusă de Federația Rusă. Cum puteți explica așa ceva copiilor?! E un război cu scopul de a anihila țara!', a declarat Zelenski.

'Sunt sigur că ați putut să vedeți clar ceea ce se întâmplă. Canada a fost un partener de încredere pentru Ucraina și știu că acest lucru va continua! Orașele noastre nu sunt protejate așa cum sunt protejate orașele voastre. Kiev se află sub bombardamente, acolo se trage! Noi eram o țară pașnică. Voi toți trebuie să faceți mai mult pentru a opri Rusia. Vă rugăm să vă implicați și mai mult în aceste eforturi, vă rog să înțelegeți cât de important e pentru noi să închideți spațiul aerian! Sper că puteți înțelege aceste lucru! Sporiți sancțiunile!', a mai spus Zelenski.

VIDEO

Preşedintele Volodimir Zelenski a admis, marţi, într-un alt discurs, că Ucraina nu va putea deveni membră a Alianţei Nord-Atlantice, în contextul opoziţiei vehemente a Rusiei, care a lansat o invazie militară şi care a semnalat clar Occidentului că nu va accepta acest lucru.



"Am auzit, de-a lungul anilor, că porţile erau deschise, dar am înţeles şi că nu putem adera. Acesta este adevărul şi trebuie să îl recunoaştem. Sunt mulţumit că cetăţenii noştri încep să înţeleagă şi îşi dau seama că putem miza doar pe forţele proprii", a afirmat Volodimir Zelenski, potrivit cotidianului Le Monde, într-un discurs rostit prin videoconferinţă la o reuniune a Forţei Comune de Reacţie (JEF), o coaliţie coordonată de Marea Britanie din care mai fac parte Danemarca, Finlanda, Estonia, Lituania, Letonia, Islanda, Olanda, Suedia şi Norvegia.



Volodimir Zelenski a regretat că Alianţa Nord-Atlantică "pare hipnotizată în contextul agresiunii ruse" şi refuză impunerea unei zone de interdicţie aeriană în Ucraina. "Am auzit argumentul că ar începe al III-lea Război Mondial dacă NATO blochează zborurile avioanelor ruse. De aceea nu a fost creată zonă aeriană umanitară în Ucraina şi de aceea ruşii pot bombarda oraşele şi pot omorî oamenii, pot arunca în aer spitale şi şcoli", a acuzat Zelenski.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News