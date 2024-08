Vladimir Putin, surprins în timp ce săruta Coranul, în Cecenia / video viral

Într-un videoclip apărut pe rețelele de socializare îl arată pe președintele rus Vladimir Putin sărutând un Coran în timpul vizitei sale în Cecenia săptămâna aceasta, în timp ce Ucraina își continuă incursiunea în regiunea Kursk, potrivit Express.co.uk.

În deplasarea în Cecenia, Putin s-a întâlnit, de asemenea, cu liderul Ramzan Kadîrov, cu care a vizitat noua moschee „Profetul Isus” din capitala Groznîi. Acolo, liderului de la Kremlin i s-a prezentat un Coran îmbrăcat în aur, pe care ulterior președintele rus l-a sărutat.

Scopul călătoriei neprogramate în țara cu majoritate musulmană a fost de a încuraja voluntarii militari care se antrenează acolo pentru războiul din Ucraina, deoarece Rusia continuă să sufere pierderi îngrozitoare.

Deși Rusia nu publică cifre pe acest subiect, oficialii occidentali cred că 1.200 de soldați ruși au fost uciși sau răniți în fiecare zi în mai și iunie, cea mai mare rată de când a început invazia Ucrainei, în februarie 2022.

Călătoria lui Putin în Cecenia a avut loc în timp ce avansul șocant al Ucrainei în regiunea Kursk a continuat, forțele ucrainene fiind acum raportate că au capturat peste 1.200 de kilometri pătrați. Atacul fulger a început pe 6 august, armata Kievului străpungând granița din regiunea Sumy a Ucrainei în teritoriul inamic.

Mișcarea îndrăzneață, care a forțat autoritățile ruse să evacueze peste 100.000 de persoane, a stârnit furie și confuzie la Moscova. Ucraina a lansat, de asemenea, un atac masiv cu drone asupra Moscovei la primele ore ale dimineții de miercuri, 21 august 2024.

Forțele ucrainene au făcut progrese suplimentare în invadarea regiunii Kursk din Rusia, a declarat Institutul pentru Studiul Războiului (ISW). Grupul de reflecție din Washington a declarat că forțele Kievului continuă să lovească podurile de pontoane rusești și echipamentele de inginerie a pontoanelor, potrivit Sky News.

În evaluarea sa, ISW a precizat că trupele ucrainene nu controlează întreg teritoriul din spatele liniei de avans a forțelor care operează în Rusia.

Dar a spus că comanda militară a Moscovei „continuă să-și birocratizeze structura de comandă și control până acum ineficientă” pentru răspunsul său la atac.

De asemenea, a menționat că autoritățile ruse ar fi redistribuit în Rusia unități din sectoarele cu prioritate mai scăzută ale frontului din Ucraina, pentru a aborda invazia în curs de la Kursk.

ISW a spus că a observat anterior că astfel de desfășurari „ar putea afecta ritmul operațiunilor ofensive rusești”.

Putin Kisses Quran Gifted to New Grozny Mosque



Russian President gifted a jewel-encrusted Quran to the Prophet Isa Mosque, kissing it before presentation.



Russian President Vladimir Putin, on his first visit to Chechnya in 13 years, was named an honorary citizen by Ramzan… pic.twitter.com/oqzhk5rf5K