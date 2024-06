Coloana oficială a lui Viktor Orban, implicată într-un accident grav în Germania. Un polițist a murit - Foto în articol

Un ofițer german de poliție a murit luni, iar altul a fost grav rănit, în urma unei ciocniri care a avut loc în trafic, în contextul în care îl escortau pe prim-ministrul Ungariei, Viktor Orban, către aeroportul din Stuttgart.

Viktor Orbán a fost, duminică, în Germania pentru a susține Ungaria, în meciul câștigat dramatic contra Scoției de la EURO 2024.

Mai mulți polițiști din Stuttgart îl escortau, luni, pe Orban la aeroport, în momentul în care o șoferiță de 69 de ani a pătruns într-o intersecție, unde traficul era închis pentru coloana oficială. Șoferița, care conducea un BMW, a încercat să vireze, însă s-a ciocnit cu un polițist aflat pe motocicletă.

Police escort of Hungary PM Viktor Orban involved in ‘serious’ accident – media



A car crashed into two police motorcycles that were escorting Viktor Orban’s motorcade through Stuttgart. One officer reportedly died, the second one was “seriously” injured. pic.twitter.com/cLhwpQCjU8