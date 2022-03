VIDEO. Drama influencerilor ruși. Primarul îi invită la muncă: "Am posturi de măturători, la curățătorie, la spații verzi..."

„Apel către bloggeri. Întrucât ați rămas cu toții fără muncă, din fericire sau din păcate, nu știu exact, e timpul să vă băgați mințile în cap, așa că vă invităm la muncă! Avem locuri libere și la cositorie, și la curățătorie, la amenajări peisagistice. Posturi cinstite, de muncitori. Treceți, în sfârșit, la treabă. Vă așteptăm!”, spune primarul Panin în videoclip.



Pentru a fi și mai convingător, primarul a înregistrat și un mesaj video în care i-a îndemnat pe bloggeri „să-și bage mințile în cap” și le-a oferit posturile vacante din orașul care are aproximativ 50.000 de locuitori.





Decizia lui Putin împotriva strategiei lui Meta - colosul lui Mark Zuckerberg care reunește Facebook, Instagram și WhatsApp -, care vizează să lovească știrile false ale regimului despre războiul din Ucraina, i-a trimis în criză nu doar pe cetățenii ruși de rând, dar și pe cei care și-au creat averea cu social media.

Parchetul rus a decis ca, începând din 14 martie, să închidă Facebook, Instagram și WhatsApp, considerându-le „organizații extremiste”. Roskomnadzor, autoritatea de reglementare a comunicaţiilor de stat, i-a sfătuit pe bloggeri să-şi mute fotografiile şi videoclipurile de pe Instagram înainte ca acesta să fie închis şi i-a încurajat să treacă la „platformele de internet competitive” ale Rusiei, conform unui articol publicat de Libertatea.

Scene de lacrimi și disperare, împărtășite tocmai pe platforma Meta înaintea blocadei impuse de Putin, au însoțit mesajul de adio al rușilor de la Instagram.

Cu siguranță un comportament de înțeles, dar sincer pare o reacție disproporționată în fața miilor de morți în Ucraina în urma atacului rusesc.

„Dacă crezi că Instagram este doar o sursă de venit, te înșeli – a scris în lacrimi un influencer rus – Instagram este toată viața mea, sufletul meu”.

„Ce voi mânca? Ce cadouri mi se vor face de ziua mea, hârtie igienică?”, scrie un alt influencer, referindu-se și la închiderea magazinelor și multinaționalelor precum McDonalds din Rusia.

If you still harbor any sentimental feelings towards “ordinary Russians” because of the sanctions , here’s a “blogger” crying about the fact that she won’t be able to access her monetized Instagram.

Not Ukrainian civilians being buried in mass graves. pic.twitter.com/MBZ74OJ6SM