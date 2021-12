ZODIA care primește O SINGURĂ șansă în 2022. Dacă ai deja credit sau vrei unul, fii ATENT la asta: Depinde de tine! Poți câștiga sau poți PIERDE TOT

"Of, of, of... să vă mai spun de 2021, că a fost un an în care nu cred că aveți ceva palpabil? Ei, în 2022, Jupiter, guvernatorul vostru, va intra în casa 4 și a mai fost acolo în perioada 14 mai - 28 iulie 2021, acolo a fost un mic teaser. Gândiți-vă ce a fost atunci! Ăla a fost teaserul pentru următoarele perioade.

Casa 4 în astrologie e casa casei, casa familiei și o casă care vă așează. Fie decideți să rămâneți acolo unde sunteți, fie vă faceți o casă undeva, fie se întâmplă niște evenimente legate de membri familiei care vă țintuiesc. Ori sunt bolnavi, ori au evenimente... totul ține de un gard de-al vostru. E un an bun să vă mutați, să vă construiți o casă, să mai construiți un etaj și are legătură cu relațiile pe care le aveți cu oamenii din jur, cu mama, cu tata, cu toată familia. Ori cineva din familie trece prin anumite momente, ori dintr-o dată voi sau partenerul pățiți ceva și vă țintuiți.

Saturn rămâne în casa 3 tot anul și nu vă mai lasă să vă fâțâiți așa cum vreți voi. Ai vrut să pleci în America? Păi rămâi acolo! Saturn vrea să te facă serios în gândire, în mental și-ți spune: nu te mai grăbi, stai, stai, nu-ți mai consuma energia degeaba

Deci în 2022 trebuie să vă țintuiți undeva și acolo unde vă țintuiți, să vindecați, să creșteți, să vă bucurați de moment. Jupiter zice: Bucură-te de aici și acum! Te bucuri, în place, nu-ți place, aici și acum e foarte important să fii!

Saturn va fi în casa 3, vă plac mult călătoriile, drumurile, dar Saturn nu vă mai ajută așa mult. Vă ajută să le faceți cu sens, cu rost.

Mare grijă și la evenimentele legate de frați și surori, evenimente importante.

2022, an catastrofal pentru o ZODIE: Un pas înapoi, probleme de sănătate, plecați, evadați! 11 mai - 28 octombrie e important pentru tine!

Ce urmează în perioada 11 mai - 28 octombrie

Există o perioadă care mie-mi place la voi. Jupiter intră într-o zodie propice vouă, între 11 mai - 28 octombrie. Jupiter vă pregătește pentru 2023, mai ales dacă vreți copii, dacă lucrați într-un domeniu creativ, artistic, dacă lucrați undeva și vreți să amplificați, dacă vreți să creșteți afacerea pe care o aveți, dacă dintr-o dată vreți mai mulți clienți.

11 mai - 28 octombrie aveți un preambul la 2023. Până pe 11 mai vă așezați, după 28 octombrie la fel. Dar între mai - octombrie aveți grijă la ce oportunități vă vin sau la ce idei de creștere, de amplificare, de bucurie aveți.

Poate vreți un copil și dintr-o dată vorbiți cu partenerul: Hai să facem un copil, hai să ne iubim, hai să călătorim, hai să lăsăm pandemia și să zburăm! În perioada asta nu se întâmplă neapărat ceva, dar vă pregătiți pentru 2023!

Deci, prima dată zice Jupiter să te așezi într-un loc, construiește, profesional sau relațional, și apoi, între 11 mai - 28 octombrie zice: vreau și eu urmași, iubire, vreau să mă apus de sport, de o pasiune. Astea vor urma în 2023, ca să fiți pregătiți!

Mare atenție cu banii

Începutul anului, când Venus va fi retrograd în casa a 2-a, casa banilor. Venus va retrograda până pe 29 ianuarie, dar va avea efecte până pe 6 martie. V-aș recomanda să fiți cumpărați cu banii până în martie, pentru că Venus face ravagii, că aveți chef că cumpărați tot. Până în martie eu aș avea puțină răbdare! Pe urmă puțeți să faceți lucrurile așa cum vă doriți.

Venus are și componentă amoroasă, să nu existe discuții, certuri, amânări, situații în care banii să fie principalul motiv sau pretext. Situația financiară devină pretextul certurilor, niciodată cauza adevărată. Dacă vă certați cu partenerul pe cheltuieli și bani, în spate e o frică, o neîncredere, un simț al superiorității, deci aveți grijă.

Cu Venus retrograd vorbim puțin și de posesivitate și gelozie. Să nu exagerați cu aceste stări, pentru că nu sunt foarte sănătoase!

Să știți că până în martie e un moment bun să vă renegociați situația, salariul...

Ce urmează în a doua parte a anului 2022 pentru voi

În a doua parte a anului Marte va fi în casa 7, casa relațiilor. Începând cu 30 octombrie e un mare risc de divorț, un mare risc ca partenerul să pățească ceva. Este un mare, mare, mare risc să anulați anumite decizii pe care le-ați luat împreună cu partenerul. O să apară conflicte, certuri... aveți grijă cu 30 octombrie, deși se simte de pe 20 august. Lucurile nu-mi plac mai deloc.

Casa 7 are legătură și cu legile, cu procesele, pe cine vreți să dați în judecată, ce inamici vă faceți din a doua parte a anului. S-ar putea să provocați niște invidii, oamenii să vă aibă în vedere, să nu le convină anumite situații", le spune Daniela Simulescu, astrolog DC NEWS și redactor șef ASTROSENS, nativilor și celor cu ascendentul în Săgetător.

Vezi mai multe în video: