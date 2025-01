Unde va ninge în următoarea perioadă. Mateescu (ANM): Un început de an extrem de cald

Elena Mateescu, directorul Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), a declarat că începutul anului 2025 este marcat de temperaturi ridicate și variații climatice semnificative.

"Va fi extrem de cald la început de an, mai ales în zona înaltă a Munților Apuseni și a Carpaților Orientali. Cele mai scăzute valori se vor înregistra în regiunile din Estul Transilvaniei și 1-2 grade pe litoral. Dacă deja, de mâine, rămânem pe un fond de vreme caldă, vine sfârșitul de săptămână, mai ales zilele de vineri și sâmbătă, când se vor înregistra temperaturi în scădere. Ne vom apropia de normalul termic al datei din calendar, mai ales la nivelul precipitațiilor", a explicat Mateescu.

Chiar dacă vremea va fi predominant caldă, în zonele montane înalte vor persista fenomenele de viscol. "Vorbim cu precădere de posibilitatea să înregistrăm în continuare, în zona montană înaltă, fenomene de viscol, pentru că asociat precipitațiilor sub formă de ninsoare, vor fi și intensificările de vânt cu viteze 70-80 de kilometri pe oră", a avertizat directorul ANM.

Elena Mateescu a precizat că, de la începutul săptămânii viitoare, temperaturile vor crește semnificativ în regiunile extracarpatice. "De luni, însă, din 6 ianuarie, vremea va intra din nou într-un proces de încălzire, astfel încât gradul valorilor de temperatură va fi cuprins între 5-13 grade în regiunile extracarpatice", a spus aceasta.

Reflectând asupra tendințelor climatice recente, Mateescu a subliniat că 2024 a fost cel mai cald an din istoria măsurătorilor meteorologice din România. "Statistica ultimilor ani evidențiază această tendință, și putem să confirmăm și faptul că 2024 rămâne cel mai călduros an din istoria măsurătorilor meteorologice din țara noastră. Analiza datelor de la 1 ianuarie până în jurul datei de 29 decembrie 2024 arată o temperatură medie de 13 grade, cu aproape 0.88 grade peste anul 2023, care era cel mai cald an din 1901 până în prezent".

Directorul ANM a tras un semnal de alarmă cu privire la frecvența și intensitatea fenomenelor meteo extreme, accentuate de schimbările climatice. "Acest lucru nu face decât să confirme că fenomenele meteorologice extreme vor fi din ce în ce mai frecvente și mai intense, pentru că mai multă căldură în sistemul climatic, coroborată cu o cantitate mare de vapori de apă, face ca aceste fenomene să devină un tipar de vreme normală", a concluzionat Elena Mateescu pentru Antena3CNN.

