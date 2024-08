Un soldat rus a aruncat în aer comandamentul militar al unității din care făcea parte și a dezertat în Ucraina: Nu am vrut să mor pentru Putin / foto

Silver (pseudonim), un tânăr de 24 de ani din Siberia, care s-a alăturat armatei ruse în 2021, și-a prezentat motivele dezertării într-un interviu postat pe YouTube de proiectul „Vreau să trăiesc” – o inițiativă a guvernului ucrainean în contact cu militarii ruși care vor să se predea, scrie CNN.

„Am vrut să slujesc în armată, am jurat că îmi voi proteja patria mamă. Patria mea este acolo [în Rusia] și nimeni nu a atacat-o. Nu am vrut să slujesc pentru Rusia în timpul războiului și nu am vrut să mor pentru Putin”, a spus el.

Silver a luat parte la luptele din zona de est a Ucrainei, la Avdiivka, în calitate de operator de drone, a explicat el în interviu. De asemenea, anterior a servit la frontiera Chinei cu Rusia.

„Silver a fost membru al rezistenței timp de câteva luni și ne-a transmis informații operaționale importante (locația forțelor și echipamentelor, planuri, sarcini într-o anumită secțiune a frontului etc.)”, a spus Legiunea Libertatea Rusiei.

Scăpând din unitatea Storm, Silver a „activat dispozitive explozive” în cartierul general al unității Storm-Z, rănind grav pe comandant și mai mulți ofițeri superiori, potrivit Legiunii Libertatea Rusiei.

Legiunea a postat un videoclip pe canalul său de YouTube, surprins cu o cameră ascunsă, care a arătat operațiunea. Mai mulți bărbați sunt văzuți în videoclip în uniforme ale armatei înainte ca o explozie să izbucnească, provocând un incendiu.

„În timpul retragerii, Silver a minat calea de acces și a mers pe traseul convenit. Comandamentul legiunii, împreună cu echipa „Vreau să trăiesc”, au organizat evadarea lui Silver din linia de luptă. Acum urmează un curs de pregătire de bază ca recrut de legiune”, a spus Legiunea.

