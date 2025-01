Un danez explică de ce Groenlanda trebuie să fie alipită Statelor Unite ale Americii

Ulrik K. Lykke a postat un mesaj pe rețeaua de socializare X, în care explică faptul că Groenlanda nu este sustenabilă din punct de vedere economic și sociologic, iar o înțelegere între Danemarca și SUA ar fi win-win.

„Sunt danez.

Sunt ferm în favoarea încheierii unui acord cu Trump cu privire la Groenlanda.

Astăzi, statul Groenlanda este o mizerie din punct de vedere economic și sociologic.

Iată principalele linii de ce o înțelegere cu Statele Unite este win-win (n.r. câștig-câștig).“, a scris el.

Mai departe el a prezentat pe scurt principalele motive pentru care ar fi mai bine ca Groenlanda să devină partea a Statelor Unite ale Americii decât să fie un teritoriu autonom al Danemarcei.

- Economia Groenlandei este mică și dependentă în mare măsură de Danemarca, primind o subvenție anuală de aproximativ 600 de milioane de dolari.

- Groenlanda se confruntă cu șomaj ridicat, în ciuda faptului că a avut cea mai scăzută rată din ultimii ani, de 3,7%.

- Economia insulei se luptă cu perioade de creștere puternică, inflație considerabilă și dependență extremă de sprijinul financiar extern.

- PIB-ul Groenlandei este de aproximativ 3 miliarde de dolari, ceea ce indică o activitate economică limitată.

- Industria pescuitului, în special exporturile de creveți și halibut, formează coloana vertebrală a economiei Groenlandei, demonstrând o lipsă de diversificare economică.

- Groenlanda se confruntă cu crize de locuințe, cu o penurie semnificativă în capitala Nuuk, exacerbând provocările economice.

- În ciuda potențialului resurselor minerale, dezvoltarea sectorului minier al Groenlandei a fost împiedicată de interdicțiile de mediu privind extracția de petrol și gaze și de birocrația birocratică.

- Groenlanda ar beneficia de investiții masive pentru dezvoltarea infrastructurii și a industriei.

- Acordul ar oferi Groenlandei parteneriate strategice în Arctica, sporindu-și influența geopolitică.

- Groenlanda ar câștiga suveranitate în timp ce va primi sprijin economic și de apărare din partea SUA.

- Parteneriatul ar putea duce la exploatarea vastelor resurse neexploatate ale Groenlandei, inclusiv oxizi de pământuri rare, uraniu, petrol, gaze și metale prețioase, potențial stimulând economia acesteia.

- Groenlanda se confruntă cu probleme sociale grave, inclusiv cele mai mari rate de sinucidere din lume.

- Există o rată ridicată a crimelor și probleme semnificative cu violența domestică în Groenlanda.

- Insula are cel mai mare consum de alcool pe cap de locuitor din lume, contribuind la provocările sale sociale.

