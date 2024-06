Un cunoscut prezentator britanic a dispărut pe insula Symi din Grecia şi este căutat de două zile

Michael Mosley, un renumit doctor și prezentator britanic, susținător al dietelor bazate pe post intermitent, a fost văzut ultima oară miercuri la ora 13:30 (10:30 GMT), când a plecat într-o scurtă plimbare pe o potecă stâncoasă între plaja Agios Nikolaos și satul Pedi, au declarat reprezentanți ai poliției.

Forțele de ordine, serviciile de intervenție, paza de coastă și voluntarii sunt angajați în prezent în căutarea lui Mosley, atât pe uscat, cât și pe mare. Aceștia se folosesc de un elicopter, drone și un câine de salvare, întrucât temperaturile au atins 40 de grade Celsius.

Mosley nu avea la el telefonul, ceea ce îngreunează localizarea sa.

"Până în prezent nu avem dovezi despre ceea ce s-ar fi putut întâmpla, dacă este vorba de un accident... sau de altceva", a afirmat un oficial de rang înalt din cadrul poliţiei. El a dorit să rămână anonim.

"Este foarte ciudat. Nu poţi să dispari, nu te poţi pierde"

Forțele de ordine investighează informațiile conform cărora el ar fi interacționat cu locuitorii din zonă pe parcursul plimbării sale.

Primarul din Symi, Lefteris Papakalodoukas, a menționat că de la plajă până la Pedi este o scurtă plimbare de 10 minute. Adăugând că ar fi necesare încă 40 de minute pentru a ajunge la un drum principal. "Este foarte ciudat" a remarcat Papakalodoukas în fața reporterilor. "Nu poţi să dispari, nu te poţi pierde", a subliniat el.

Symi este o insulă cu relieful stâncos și cu o densitate scăzută a populației, aproximativ 2.500 de rezidenți, situată în partea de est a Mării Egee, având o lungime de 16 kilometri.

Mosley, în vârstă de 67 de ani, este familiar publicului britanic datorită participării sale în serialul BBC "Trust Me, I'm a Doctor". De asemenea, el a fost prezent în programele "The One Show" de la BBC și "This Morning" de la ITV.

Mosley a popularizat dieta 5:2, care susţine postul intermitent, conform Agerpres.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News