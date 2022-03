UE își creează propria armată: cinci mii de oameni și mai multe fonduri pentru cheltuieli militare

Miniștrii de Externe și Miniștrii Apărării din cele douăzeci și șapte de state ale Uniunii Europene au aprobat noua strategie europeană de apărare care are ca pivot constituirea unei forțe militare de circa 5.000 de militari, care urmează să fie pusă să intervină în cazuri similare cu evacuarea aeroportului din Kabul și o creștere a cheltuielilor militare pentru a putea efectua intervenții militare autonome până în 2025.

„Nu este răspunsul la războiul din Ucraina, dar face parte din răspuns”, a explicat Înaltul Reprezentant al UE pentru Politică Externă, Josep Borrell, la finalul Consiliului. „Când am început să lucrăm, nu ne puteam imagina că în ultimul moment al aprobării situația va fi atât de gravă și că Europa va trebui să facă față unei provocări atât de mari”, a adăugat el, potrivit agenției italiene de presă AGI.

We have worked on the Strategic Compass for two years.



Its purpose is to guide the development of the EU security and defence agenda for the next decade to deal with the full range of threats and challenges we face. #EUDefence #FAChttps://t.co/dAkYeL0lHV pic.twitter.com/mmHtmd8K56