Ucraina cere țărilor să interzică prin lege simbolul „Z”/  Germania și Lituania, printre primele state care vor să aplice măsura

Folosită inițial pentru a marca tancurile rusești care intrau în Ucraina, litera Z – despre care se crede că reprezintă expresia „za pobedu” (pentru victorie) – a fost adoptată de ruși pentru a semnala aprobarea invaziei.

Trei landuri germane - Berlin, Bavaria și Saxonia Inferioară - au spus deja că oricine ar purta simbolul pentru a promova războiul ar putea fi pedepsit cu până la trei ani de închisoare. Ministerul de Interne al Germaniei a avertizat că cei care afișează simbolul pentru a „aproba” invazia ar putea fi „pasibili de urmărire penală”.

Germany bans Putin's swastika



Symbolism with Z, if used in support of Russia's invasion of #Ukraine, will be considered illegal.



“The letter Z is not prohibited, but its use in some cases may represent an approval of Russia’s aggressive war,” the #German Interior Ministry said. pic.twitter.com/eHy7Z1ohfM — NEXTA (@nexta_tv) March 28, 2022

Ministrul ucrainean de Externe, Dimitry Kuleba, a cerut altor țări să urmeze exemplul Germaniei. „Z” înseamnă crime de război rusești, orașe bombardate, mii de ucraineni uciși”, a scris Kuleba pe Twitter. „Sprijinul public al acestei barbari trebuie interzis”.

I call on all states to criminalize the use of the ‘Z’ symbol as a way to publicly support Russia’s war of aggression against Ukraine. ’Z’ means Russian war crimes, bombed out cities, thousands of murdered Ukrainians. Public support of this barbarism must be forbidden. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 29, 2022

Simbolul a fost marcat pe o serie de clădiri din Germania și a fost deja văzut pe tricouri, steaguri și mașini, potrivit Ministerului de Interne de la Berlin.

Și Lituania este printre țările care iau în considerare interzicerea simbolului prin lege. Dacă legea primește aprobare, făptașii ar putea primi o amendă de până la 500 de euro.

De ce a devenit „Z” un simbol rus pro-război?

Gimnastul rus Ivan Kuliak se confruntă cu proceduri disciplinare din partea Federației Internaționale de Gimnastică (FIG) pentru afișarea literei „Z” pe podium lângă un rival ucrainean, la Qatar.

+UPDATE+



Russian gymnast Ivan Kuliak wore 'Z' symbol at the World Cup in Doha yesterday to show his support for the war in Ukraine.



The "Z" for Za pobedy - "Victory" is used by Russian invading forces in Ukraine and has also become the symbol of fascist Pro Putin supporters. pic.twitter.com/iUreSHLyR9 — Nick???????????????????????? (@nicktolhurst) March 6, 2022

În Rusia, „Z” a devenit rapid văzut ca un simbol ferm pro-război al invaziei Ucrainei de către președintele Putin. A fost purtat de politicieni, văzut pe portierele mașinilor, dubelor, cât și pe panourile publicitare. A fost folosit chiar de sârbi la demonstrațiile pro-ruse de la Belgrad. Fotografiile au fost distribuite pe scară largă pe rețelele sociale.

Two major German regions, Bavaria and Lower Saxony, have said they want to prosecute anyone using the letter 'Z' in public, a symbol of support for Vladimir Putin's Russia-led war against Ukraine pic.twitter.com/qQKU8pp2W2 — worldnews24eu (@worldnews24eu) March 26, 2022

Semnul a stârnit o polemică pe rețelele sociale, spune Aglaya Snetkova, lector în politică internațională la Școala de Studii Slavonice și Est-Europene de la UCL. „În multe feluri, acest lucru arată măsura în care Rusia este sau a fost importantă la nivel global”.

În timp ce „zed”, în alfabetul chirilic rus, este scris diferit - și arată ca un 3 - majoritatea rușilor recunosc literele latine. Emily Ferris – cercetător în Rusia și Eurasia la Royal United Services Institute (RUSI) – spune că „Z” este un simbol puternic și ușor de recunoscut.

„Adesea, cu propagandă, lucrurile cele mai simple prind cel mai repede”, a spus ea pentru BBC. "Pare destul de intimidant și destul de dur. Din punct de vedere estetic, este un simbol foarte puternic."

A durat mai puțin de două săptămâni pentru ca „Z” să se răspândească printre cei care susțin invazia președintelui Putin.

În orașul Kazan din centrul Rusiei, aproximativ 60 de copii și personalul unui hospice au fost fotografiați afară, în zăpadă, formând un „Z” uriaș în fața clădirii lor.

