Ucraina, atacată de peste 130 de drone rusești în ultimul raid /foto

Potrivit Forțelor Aeriene, apărarea antiaeriană a reușit să doboare 51 din cele 136 de drone folosite în atac, însă 20 de drone se aflau încă în aer, iar 60 nu au fost identificate, fiind probabil interceptate de sisteme de război electronic.

În regiunea Ternopil, aproape 50 de pompieri au reușit să stingă un „incendiu de proporții” cauzat de atac, conform administrației militare regionale, care a comunicat pe platforma Telegram că nu au existat victime. Nu a fost menționat numele unității industriale afectate de atac.

În plus, Forțele Aeriene ucrainene au raportat că Rusia a lansat și două rachete în regiunile Cernihiv, la nord, și Donețk, în estul țării. Însă, până în acest moment, nu s-au oferit detalii suplimentare despre destinația acestora, iar Rusia nu a comentat încă despre atacurile recente.

Guvernatorul regiunii din jurul capitalei, Ruslan Kravcenko, a declarat că atacul a provocat incendii la o reședință privată și a avariat mai multe clădiri. Zona a fost sub alertă aeriană pentru mai mult de 12 ore din cauza raidului. Kravcenko a precizat că, din fericire, nu au existat victime. Serhiy Popko, șeful administrației militare din Kiev, a adăugat că toate dronele care au țintit capitala au fost distruse fără a se înregistra pagube sau răniți.

???? Russian air attack on #Mykolaiv causes significant damage, resulting in one death and 23 injuries. The assault involved 17 Shahed drones and various missiles targeting multiple regions across Ukraine. #Ukraine #Russia #AirAttack #Drones #UkraineRussiaWar pic.twitter.com/A1kFjO1fUz