”Ucraina are facilități de cercetare biologică”. Adevărul în scandalul pompat de extrema dreaptă din SUA, care răsună în toată lumea, după afirmația lui Nuland. Este DOVADA unui complot secret?

Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite s-a întrunit în această lună, la cererea Rusiei, pentru a discuta afirmațiile Moscovei conform cărora Statele Unite finanțează activități biologice militare în Ucraina - în alte cuvinte, arme biologice dezvoltate în secret în laboratoarele ucrainene. Ambasadorul SUA la ONU, Linda Thomas-Greenfield, a avertizat că susținerea Rusiei poate fi doar un pretext pentru lansarea propriilor arme biologice în Ucraina.

De altfel, președintele american Joe Biden chiar a avertizat direct, în contextul în care a spus că președintele rus Vladimir Putin este ”cu spatele la zid”, că Moscova ar putea lua în considerare că folosească arme biologice și chimice în Ucraina.

Cum au ajuns armele militare biologice subiect în războiul din Ucraina

Subiectul a fost lansat la începutul lunii martie de Ministerul rus al Afacerilor Externe, care a postat un tweet în care acuza SUA și Ucraina că derulează un program militar biologic secret în Ucraina. Au invocat găsirea unor documente legate de operațiunea secretă a SUA în laboratoarele din Harkis și Poltava, dar și o eventuală ștergere de urgență a dovezilor. Acuzațiile au fost amplificate de China, în timpul dezbaterii de la ONU, când a susținut afirmațiile venite din partea rusă. Teoria a fost transmisă pe Twitter prin hashtag-ul #usbiolabs, fiind un subiect mult discutat de apropiații lui Donald Trump și de Fox News.

SUA și Ucraina au negat categoric

Thomas-Greenfield, ambasadorul SUA la ONU, a afirmat categoric: ”Voi spune asta doar o singură dată: Ucraina nu are un program de arme biologice”. Ea a acuzat: ”Rusia este cea care menține de mult timp un program de arme biologice, încălcând dreptul internațional.” Ambasadorul Ucrainei la ONU, Sergiy Kyslytsya, a numit ideea promovată de Rusia ca fiind un ”delir nebunesc”.

Săptămâna aceasta, vorbind cu liderii din Washington, președintele american Joe Biden a avertizat că Vladimir Putin ar putea folosi arme biologice.

Atât OMS, cât și ONU au declarat că nu cunosc ca activitatea Ucrainei să încalce vreun tratat internațional. Înaltul comisar al ONU pentru dezarmare, Izumi Nakamitsu, a confirmat că ONU nu avea cunoștință de niciun program de arme biologice în Ucraina. Nakamitsu a amintit Convenția privind armele biologice, care a interzis dezvoltarea și utilizarea acestora încă din 1975. Convenția a fost susținută de Richard Nixon, care în 1969 a oprit, de asemenea, dezvoltarea de către SUA a propriilor arme biologice ofensive.

”Ucraina are facilități de cercetare biologică”

The Guardian scrie că Ucraina operează laboratoare biologice care primesc finanțări din SUA. Subsecretarul de stat al SUA, Victoria Nuland, a afirmat, în această săptămână, în cadrul unei audieri în Comisia de Relații Externe a Senatului, întrebată dacă Ucraina are arme biologice, că ”Ucraina are facilități de cercetare biologică”. Ea a spus că există îngrijorare că forțele ruse încearcă să obțină controlul laboratoarelor. ”Colaborăm cu ucrainenii la modul în care pot preveni ca oricare dintre aceste materiale de cercetare să cadă în mâinile forțelor ruse” a asigurat Nuland. Bineînțeles, comentatorii de extremă dreapta au luat afirmațiile lui Nuland ca o dovadă a unui complet secret.

De fapt, conform sursei citate, finanțarea SUA pentru laboratoare și-ar fi avut rădăcinile în căderea Uniunii Sovietice, când America a pompat bani în Ucraina și în alte state pentru a le ajuta să transfere competențele științifice de la arme la sănătatea publică. Schema s-a numit inițial CTR - Cooperative Threat Reduction, iar acum i se spune ”angajament biologic” și a avut succes în a ajuta fostele state sovietice și alte țări să își îndeplinească obligațiile de sănătate publică.

”Acesta este unul dintre cele mai bune lucruri pe care le facem”, a declarat pentru sursa citată dr. Gigi Gronvall, cercetător principal la Centrul Johns Hopkins pentru Securitate în Sănătate. Laboratoarele biologice din Ucraina - cea mai mare parte - supraveghează bolile la animale și la oameni, ca sistem de avertizare timpurie pentru boli precum peste porcină africană, endemică în regiune. Gigi Gronvall atenționează că agenții patogeni nu respectă granițele și, de aceea, este important pentru sănătatea publică să fie opriți înainte să devină mult prea periculoși: ”Este un avantaj pentru noi toți”, spune ea.

Laboratoarele din Ucraina par să dețină, totuși, și agenți patogeni periculoși. OMS a tot îndemnat Ucraina să distrugă orice agenți extrem de periculoși pentru a evita riscul unui focar în cazul în care unul dintre laboratoare ar fi lovit de forțele ruse. Recomandarea OMS a fost confirmată de ONU. De altfel, OMS a lucrat în Ucraina, ajutând laboratoarele biologice să îmbunătățească siguranța și securitatea.

Pe de altă parte, toate informațiile vin în susținerea faptului că Rusia continuă să mențină un program ofensiv de arme biologice, încălcând chiar convenția pe care a semnat-o. Afirmațiile Moscovei îl fac pe Joe Biden să gândească și să declare că ”acesta este un semn clar că (n.r. Vladimir Putin) se gândește să folosească armele chimice și biologice”.

