Ucraina a acceptat ajutorul Clearview AI, un controversat software de recunoaștere facială

Ministerul Apărării ucrainean a anunțat că a dat mână liberă controversatei companii Clearview AI, în contextul războiului din țară, potrivit The Guardian. Clearview AI este un software de recunoaștere facială care culege imagini de pe rețelele de socializare și alte platforme.

Compania a trimis o scrisoare Ucrainei prin care își oferea serviciile pentru a ajuta la „descoperirea atacatorilor ruși, combaterea dezinformărilor și identificare morților”. Nu se știe deocamdată la ce vor folosi ucrainenii software-ul Clearview AI, însă directorul executiv al firmei spune că se așteaptă ca țara să dea drumul serviciilor în următoarele zile.

Clearview AI a avut probleme cu legile de confidențialitate în toată lumea. Italia a amendat compania cu 20 de milioane de euro pentru că a încălcat legile Uniunii Europene privind intimitate consumatorilor și a cerut ștergerea tuturor datelor despre rezidenții țării. În noiembrie 2021, Marea Britanie a ordonat ca compania să nu mai proceseze toate informațiile utilizatorilor, iar Franța a făcut același lucru la o lună distanță.

Chipurile europenilor, recoltate pe nedrept de Clearview AI

Conform BBC, compania Clearview AI are o bază de date cu trei miliarde de imagini cu fețe, culese de pe Internet, iar Privacy International și alte organizații vor ca practicile firmei să înceteze. În opinia contestatarilor, metodele Clearview AI de a culege imaginile cu fețe umane și vânzarea lor către alte firme private sau către poliție „sunt cu mult exagerate față de ce am putea aștepta vreodată ca utilizatori online”.

Firma americană a transmis că nu are contracte cu vreun client din Uniunea Europeană și că a fost cooperată în cazurile în care a primit cereri de a șterge imaginile cu cetățenii europeni. Sub legislația GDPR, cetățenii europeni pot solicita firmei Clearview AI să vadă dacă fața lor se află în baza de date și pot cere ștergerea datelor biometrice. Activiștii pentru intimitatea digitală au făcut cinci astfel de cereri. „Am procesat în mod voluntar cinci cereri care conțin doar informații publice, la fel ca celelalte câteva mii procesate”, a transmis Clearview. În plus, firma „a ajutat mii de agenții de aplicare a legii din America să salveze copii de prădători sexuali, să protejeze vârstnicii de criminalii financiari și să mențină în siguranță comunități întregi”.

Clearview înțelege greșit internetul și folosește fără drept informațiile europenilor

Procesul european, susținut de Hermes Center for Transparency and Digital Rights, Homo Digitalis sau noyb, a fost început în Franța, Austria, Italia, Grecia și Marea Britanie. „Clearview pare că înțelege faptul că internetul ar fi un forum public omogen în care orice poate fi luat după bunul plac”, a transmis Lucie Audibert de la Privacy International. „Acest lucru este complet greșit. Astfel de practici amenință caracterul deschis al internetului și numeroase drepturi și libertăți pe care le garantează”.

„Doar pentru că ceva este online nu înseamnă că este drept ca oricine să-l folosească în ce fel vrea el – nu e nici moral, nici legal”, a transmis avocatul Alan Dahi al noyb. „Autoritățile de protecție a datelor trebuie să acționeze și să oprească Clearview sau organizații similare din a prelua datele personale ale cetățenilor europeni”.

