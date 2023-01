Trupa Black Eyed Peas a purtat banderole LGBT la concertul de Anul Nou din Polonia și a stârnit furia politicienilor ultra-conservatori

Aproximativ 8,3 milioane de telespectatori au urmărit programul „Visele de Anul Nou” al postului public, o transmisiune live din stațiunea de schi Zakopane.

Un ministru a condamnat promovarea drepturilor persoanelor din comunitatea LGBT ca fiind „o rușine”. Dar principalul partid de guvernare (PiS) a refuzat să se implice în controversă, potrivit BBC.

Persoanele din comunitatea LGBT trec prin experiențe traumatizante în Polonia. Atât guvernul condus de Partidul Lege și Justiție (PiS), cât și președintele Andrzej Duda au folosit retorica anti-LGBT pentru a câștiga voturi înaintea alegerilor din 2019 și 2020.

Dar această dispută nu este doar despre respectul pentru orientarea sexuală a oamenilor din Polonia, una dintre cele mai catolice țări din Europa, în ciuda scăderii frecvenței mersului la biserică. Este, de asemenea, despre bani, rolul Poloniei în UE și viitorul guvernului de dreapta.

În actul principal, trupa Black Eyed Peas a urcat pe scenă purtând banderole curcubeu. Liderul grupului, will.i.am, le-a mulțumit polonezilor pentru „inimile și mințile deschise” și pentru că au primit femei și copii ucraineni în casele lor după invazia Rusiei în Ucraina.

Apoi a dedicat piesa Where Is the Love? „celor care suferă din cauza episoadelor de ură”, strigând numele comunității evreiești, persoanelor de origine africană și comunității LGBTQ.

Banderele au generat o reacție pe rețelele de socializare. "Promovare LGBT la TVP2. Rușine! Acesta nu este Revelionul Viselor, este Revelionul Degenerării", a declarat pe Twitter ministrul adjunct al Justiției din Polonia, Marcin Warchol.

Warchol l-a întrebat pe cântăreț, pe Twitter, de ce trupa a susținut concerte în țări care tratează și mai abuziv persoanele LGBTQ, inclusiv Qatar și Arabia Saudită, acuzând muzicienii că își vând principiile pentru profit.

Will.i.am a răspuns că, decât să boicoteze astfel de țări, a considerat că e mai bine să cânte acolo „pentru a inspira oamenii să aibă o toleranță mai mare. Și banii? Se numește carieră muzicală”, a răspuns el.

„Suntem Black Eyed Peas. Când pronunți spui Black Eyed Peace, P-E-A-C-E (pace), pentru că suntem despre pace, egalitate și armonie. Noi nu suntem Black Eyed PiS (numele partidului ultra-conservator aflat la guvernare). Suntem pentru unitate, iubire, toleranță”, au mai declarat reprezentanții trupei.

Trupa, care, potrivit unor surse, a primit 1 milion de dolari pentru concert, a venit ca înlocuire de ultimă oră pentru fosta Spice Girl, Melanie C, care s-a retras invocând „probleme care nu se aliniază cu comunitățile pe care le susțin”.

Partidul dominant de coaliție de guvernare din Polonia, Legea și Justiția, s-a distanțat de criticile asupra banderolei. Întrebat despre disputa de luni, prim-ministrul Mateusz Morawiecki a spus că susține „familia”, dar este împotriva limitării „expresiei artistice”.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News