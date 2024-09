Trump amenință că va da Google în judecată dacă pierde alegerile. Ce motiv are fostul lider

Trump a făcut aceste declarații vineri, prin intermediul platformei sale de socializare Truth Social, amenințând că va da în judecată Google dacă va câștiga alegerile prezidențiale din noiembrie.

Miliardarul american a acuzat cu regularitate marile companii de tehnologie de părtinire politică, susținând că acestea favorizează în mod constant candidații de stânga și că încearcă să-i submineze șansele de succes în cursa prezidențială. De această dată, Trump a vizat direct Google, acuzând compania că promovează conținut negativ despre el și că scoate în evidență doar articole favorabile despre Kamala Harris, vicepreședinta Statelor Unite.

Potrivit fostului președinte, Google ar fi utilizat „un sistem ilegal” pentru a filtra și a prioritiza articole care îl defăimează. „S-a stabilit că Google a folosit ilegal un sistem pentru a nu propune decât publicări negative la adresa lui Donald J. Trump, unele inventate pentru ocazie”, a denunțat el pe Truth Social. Acesta a continuat afirmând că, în același timp, Google ar promova doar „lucruri pozitive despre tovarășa Kamala Harris”, folosind acest termen într-o manieră ironică, asociind-o astfel cu ideologii de stânga extremă.

Trump și-a bazat acuzațiile pe un studiu realizat de Media Research Center (MRC), un observator apropiat de mediile conservatoare. Potrivit acestui studiu, atunci când utilizatorii caută pe Google termenii „Donald Trump cursa la președinție 2024”, site-ul oficial al fostului președinte apare abia pe a șasea poziție în lista de rezultate. Primele rezultate includ linkuri către articole publicate de surse pe care MRC le descrie ca fiind de stânga, cum ar fi The New York Times și The Washington Post.

Unul dintre observatorii MRC a remarcat că articolele din aceste publicații au titluri „disprețuitoare” la adresa lui Trump, amplificând astfel percepția că există o manipulare a algoritmului Google pentru a influența opinia publică în defavoarea candidatului republican.

Amenințările lui Trump: Departamentul de Justiție sau proces propriu

Donald Trump a cerut Departamentului de Justiție să investigheze această presupusă manipulare a rezultatelor căutărilor Google. În caz contrar, a amenințat că, dacă va câștiga alegerile prezidențiale de pe 5 noiembrie, va iniția el însuși un proces împotriva companiei.

Această escaladare a conflictului dintre Trump și marile companii de tehnologie nu este una nouă. În timpul mandatului său prezidențial, Trump a atacat public Facebook și Twitter după ce aceste platforme i-au suspendat conturile în urma violențelor de la Capitoliu din 6 ianuarie 2021. Deși conturile sale au fost ulterior restabilite, fostul președinte a rămas extrem de critic la adresa acestor platforme, acuzându-le de cenzură și părtinire politică.

Contactat de AFP pentru o reacție la acuzațiile lui Trump, un purtător de cuvânt al Google a respins categoric ideea că rezultatele căutărilor ar fi manipulate în favoarea vreunui candidat. Potrivit companiei, site-urile oficiale ale candidaților la președinție apar de obicei în fruntea rezultatelor căutărilor „obișnuite” legate de alegeri. Google a precizat că studiul realizat de MRC nu reflectă realitatea și că nu există nicio manipulare a algoritmilor pentru a favoriza sau defavoriza un anumit candidat politic.

„Noi nu manipulăm absolut deloc rezultatele (căutărilor) în favoarea unui candidat”, a declarat purtătorul de cuvânt al Google, reiterând angajamentul companiei pentru o experiență de căutare obiectivă și neutră. Cu toate acestea, acuzațiile lui Trump și studiul MRC au alimentat discuțiile despre potențialul impact al giganților tehnologici asupra procesului electoral și asupra democrației americane în general.

Acuzațiile lui Donald Trump împotriva Google se înscriu într-un context mai larg al tensiunilor dintre conservatori și marile platforme tehnologice. De-a lungul ultimilor ani, multiple figuri de dreapta au susținut că aceste companii au o influență nejustificat de mare asupra discursului public și că se folosesc de această putere pentru a înclina balanța în favoarea stângii politice.

Acest conflict a atins punctul culminant în timpul alegerilor prezidențiale din 2020 și a continuat să fie o temă centrală în retorica lui Trump și a susținătorilor săi. Înființarea platformei Truth Social a fost, de asemenea, o reacție directă la ceea ce Trump a descris drept cenzura nedreaptă a opiniilor sale pe platformele tradiționale de socializare.

