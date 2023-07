Tom Cruise se luptă cu o inteligenţă artificială scăpată de sub control în cel de-al şaptelea film 'Mission: Impossible' / Video

La 27 de ani după premiera primului film din serie, noul lungmetraj 'Mission: Impossible - Dead Reckoning', filmat în patru zone diferite ale lumii, este primul opus din această saga care va fi lansat în două părţi: prima dintre ele începând de miercurea viitoare, iar cea de-a doua în vara anului 2024. Prima parte are o durată record de două ore şi 43 de minute, confirmând o tendinţă manifestată de superproducţiile americane, evidenţiată recent şi de filmele 'John Wick: Chapter 4', care a avut două ore şi 50 de minute, şi 'Avatar: The Way of Water', care a depăşit pragul de trei ore.

Al şaptelea film 'Mission: Impossible' prezintă o mare calitate: absenţa timpilor morţi. De la canalele din Veneţia la vârfurile munţilor şi trecând prin Roma şi Abu Dhabi, personajul Ethan Hunt (jucat de Tom Cruise) participă fără încetare la curse de urmărire cu maşini (inclusiv cu un model electric Fiat 500) şi execută cascadorii spectaculoase.

El înfruntă, semn al timpurilor actuale, o inteligenţă artificială scăpată de sub control şi care ameninţă omenirea. Adept al cascadoriilor realizate de el însuşi şi, posibil, fără trucaje, starul american, în vârstă de 61 de ani, a apreciat în mod evident una dintre cele mai riscante scene pe care le-a filmat vreodată: un salt cu motocicleta de pe o faleză înaltă de 1.200 de metri, o cădere liberă, urmată de deschiderea paraşutei la doar 150 de metri deasupra solului.

Tom Cruise a cerut ca acea scenă să fie filmată în şapte duble. În film, personajul Ethan Hunt este însoţit de echipa lui obişnuită, din care nu lipsesc piratul cibernetic Luther (Ving Rhames) şi complicele său Benji (Simon Pegg), cărora li se alătură o nouă colaboratoare, Grace. Pe verticală 'M-am antrenat cinci luni înainte să începem filmările', a declarat actriţa care interpretează acest personaj feminin, Hayley Atwell, într-un interviu pentru AFP. 'Îmi amintesc o scenă în care eram într-un tren, aflat în poziţie verticală', a adăugat ea.

Punctul culminant

Punctul culminant al noului film, acea scenă a fost turnată într-un tren cu aburi pe un viaduct vertiginos şi care s-a prăbuşit parţial. Ethan Hunt şi Grace se agaţă de ultimul vagon, suspendat în gol. 'Trebuia să trecem de la un vagon de tren în poziţie orizontală la o poziţie verticală în doar şase secunde. Cred că a trebuit să refacem scena de cinci sau de şase ori. Apoi, am filmat-o din nou', a povestit ea, dezvăluind că a reuşit să se încadreze în intervalul menţionat abia după ce Tom Cruise i-a oferit un baton de ciocolată. 'Îl cunosc pe Tom de 17 ani şi nu cred că pot să fac ceea ce face el. Se antrenează atât de dur, îşi riscă literalmente viaţa' pentru filmele sale, a declarat Simon Pegg pentru AFP.

Producţia noului film a fost perturbată şi de pandemia de COVID-19. Însă va fi oare noua producţie un succes de box-office? Franciza 'Mission: Impossible' este una dintre cele mai profitabile din istoria celei de-a şaptea arte, obţinând încasări de peste 3,5 miliarde de dolari după lansarea primului său film, în 1996, regizat de Brian de Palma. Începând cu 'Mission: Impossible - Rogue Nation' din 2015, regia filmelor din această serie cinematografică este semnată de Christopher McQuarrie, care a colaborat cu Tom Cruise şi anul trecut, în calitate de scenarist, la producţia 'Top Gun: Maverick', notează Agerpres.

