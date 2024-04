Temperaturi de vară și praf saharian dens în Grecia. Cetățenilor li se recomandă să poarte măști faciale / foto

Cerul Greciei a fost invadat, luni, de nori denși de praf saharian, în special la Atena şi la Salonic, unde termometrele afişau temperaturi de până la 31 de grade Celsius, informează AFP, citat de Agerpres.

Aceşti nori de nisip, care şi-au făcut deja simţită prezenţa săptămâna trecută în Grecia, dar şi în alte ţări europene cum ar fi Elveţia sau sudul Franţei, au făcut ca aerul să fie dificil de respirat pentru numeroase persoane.

După un weekend călduros, la Atena erau aşteptate 26 de grade Celsius luni după-amiază, temperaturi asemănătoare celor din luna mai, potrivit site-ului canalului public de televiziune ERT.

Președintele Uniunii Pneumologilor din Grecia, Stamatolula Tsikrukas, a spus pentru ERT că recomandă persoanelor vulnerabile „să evite exerciţiile în aer liber precum şi muncile manuale obositoare“.



Fenomenul a mai apărut în capitala Greciei săptămâna trecută, care Atena a fost învăluită de nori denşi de praf şi de nisip din deşertul Sahara şi din Africa de Nord.



Uniunea pneumologilor din Grecia a explicat joia trecută într-un comunicat că „praful african transportă particule care pot pătrunde în polen, bacterii şi ciuperci, creând un amestec toxic şi periculos pentru corpul uman şi în special pentru sistemul respirator“.

Profesorul de pneumologie Thodoris Vasilakopoulos a avertizat pe canalul de televiziune ANT1 că persoanele care suferă de astm, alergii şi alte probleme respiratorii trebuie să dea dovadă de precauţie. El le-a recomandat celor care aparţin celor mai fragile categorii să poarte măşti faciale şi ochelari de soare.

La Salonic, ceaţa a provocat de asemenea întârzieri ale unor curse aeriene, potrivit presei locale. Potrivit serviciilor meteorologice greceşti, temperaturile urmează să scadă începând de miercuri.

Regiunea Sahara este cea mai mare sursă de praf mineral, eliberând între 60 şi 200 de milioane de tone anual, iar dacă cele mai mari particule cad rapid înapoi pe sol, cele mai mici pot fi transportate pe mii de kilometri în toată Europa.

Half of Europe, much of Africa and parts of Asia are covered by the sands of the African Sahara Desert, and forecasters say Greece should expect the sands to come and go until the end of May.#tovimacom #dust #Europe #Saharandust https://t.co/e4cumtDYby