Urmează să te muți în Austria? Ce obligație ai, dacă vii cu o mașină înscrisă în România

În funcţie de perioada pe care o petreceţi pe teritoriul acestei ţări, puteţi fi obligat să vă reînmatriculaţi autoturismul, ca să puteţi circula legal. Iată ce trebuie să ştie toţi şoferii români din Austria.

Înmatricularea unei maşini în Austria

Oricine încalcă reglementările privind conducerea cu plăcuţe străine riscă sancţiuni administrative şi financiare mari, scrie Rador, citând ziarulromanesc.at.

Persoanele care au reşedinţa principală în România pot folosi un autovehicul sau o remorcă cu plăcuţe de înmatriculare străine în Austria pentru cel mult un an. Perioada de un an începe când vehiculul este adus în Austria. Dacă persoana are centrul relaţiilor de viaţă în Austria din cauza unei şederi mai lungi aici, vehiculul străin trebuie reînmatriculat.

Persoanele care au reşedinţa principală în Austria pot folosi un autovehicul sau o remorcă cu numere de înmatriculare străine în Austria timp de o lună. Perioada de o lună începe când vehiculul este adus pentru prima dată în Austria. Scoaterea temporară a acestuia din Austria nu întrerupe această perioadă.

O prelungire cu încă o lună este posibilă dacă se poate demonstra că nu a putut fi obţinută o aprobare naţională. O altă prelungire este exclusă.

După expirarea acestor termene, certificatul de înmatriculare şi plăcuţele de înmatriculare româneşti trebuie să fie predate departamentului de poliţie de stat (Landespolizeidirektion) responsabil sau autorităţii raionale (Bezirkshauptmannschaft). Din acest moment, trebuie folosite plăcuţe de înmatriculare austriece, pentru care este necesară aprobarea austriacă. Asigurarea de răspundere civilă auto valabilă în Austria trebuie dovedită la înregistrare. Asigurarea trebuie încheiată de la o companie de asigurări care este autorizată să furnizeze servicii de asigurare de răspundere civilă în Austria.

Care este procesul pentru înmatricularea unei maşini în Austria

Înmatricularea unei maşini în Austria dintr-o altă ţară din UE este destul de uşor. Cum am spus şi mai sus, vehiculul trebuie să fie înregistrat la Landespolizeidirektion sau la Bezirkshauptmannschaft. Nu există documente suplimentare de completat sau taxe vamale de plătit. Cu toate acestea, proprietarii trebuie să plătească taxa de consum standard sau NoVA (Normverbrauchsabgabe). Costul va depinde de consumul de combustibil şi de valoarea maşinii. Din păcate, nimeni nu este scutit de această taxă.

De asemenea, trebuie să aveţi o asigurarea de răspundere civilă auto valabilă în Austria

