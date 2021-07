Tatăl campioanei Camelia Potec a murit

Bărbatul, care împlinise 67 de ani în urma cu două luni, a fost găsit fără suflare în propria casă. Acesta ar fi suferit un infarct.

'Trupul neinsufletit va fi depus astazi (n.r. vineri) la Capela Catedralei Nasterii Domnului din Braila. Inmormantarea va avea loc la Cimitirul din Grid, jud. Brasov, in data de 01.08.2021, la orele 13:00. Dumnezeu sa il odihneasca in pace si lumina!', a scris Alexandru, fratele Cameliei Potec, pe Facebook.

Grigore Potec, inginer si om de afaceri, a fost și consilier municipal între 2004 și 2012. În urma cu 4 ani, Grigore Potec a fost implicat într-un grav accident rutier. Mașina pe care o conducea a lovit un cal lăsat nesupravegheat. În urma accidentului, fostul politician brăilean a fost supus unei intervenții chirurgicale.

În acest moment, Camelia Potec se află în Japonia. Campioana olimpică a făcut un gest simbolic pe rețelele de socializare, schimbându-și imaginile de profil cu o poză neagră de doliu.

Camelia Potec, despre sport, într-un interviu din 2020: Românii trebuie să știe că sănătatea fără mișcare este imposibilă

Campioană olimpică şi multiplă medaliată la campionatele europene şi mondiale de nataţie, Camelia Potec i-a îndemnat de-a lungul timpului pe români să conştientizeze că sănătatea fără activitate fizică este imposibilă şi atrage atenţia asupra pericolului reprezentat de procentajul de 63% al sedentarismului în rândul populaţiei.

'În ultimele 10 luni s-a tot vorbit despre sănătate şi cred că ar trebui ca românii să fie puţin mai conştienţi de faptul că fără sănătate nu ai nimic. Iar sănătate fără mişcare este aproape imposibilă. Eu cred că fiecare om care se respectă ar trebui să se gândească la acest lucru, mişcarea înseamnă sănătate. Şi nu doar ar trebui să îl spunem, dar până nu încerci, nu ai cum să crezi acest lucru. De aceea, în primul şi în primul rând este important cum trăim. Este foarte trist atunci când cineva drag se îmbolnăveşte. Ca să trăim bine şi să fim bine, trebuie să conştientizăm faptul că sănătatea este foarte importantă pentru viaţă şi pentru cum trăim pe acest pământ. Foarte trist mi se pare acest procent al sedentarismului în rândul populaţiei şi sper ca toţi cei care află despre el, pentru că sunt sigură că foarte puţini cunosc acest procentaj, ar trebui să se îngrozească în ceea ce priveşte viitorul copiilor noştri şi exemplul pe care ar trebui să îl dăm. Mai bine mai târziu decât niciodată, şi cred că nu ne-am născut toţi învăţaţi, şi cred că şi dacă ai peste 60 de ani nu este târziu să începi să faci puţină mişcare', a declarat la acea vreme Camelia Potec, conform Agerpres.



Ea consideră că românii ar trebui să ia exemplul altor ţări cu un procent mai mic al sedentarismului şi că activitatea fizică moderată poate fi practicată fără prea mari eforturi:

'Mie întotdeauna mi-a plăcut să mă uit peste gard şi să învăţ şi de la alţii, atunci când am văzut că în ceea ce mă priveşte am un deficit de cunoştinţe, în absolut orice domeniu. Cred că ar trebui să facem toţi acest lucru, să vedem ce fac alţii şi să luăm ce e mai bun pentru noi. Pentru că la urma urmei nu ne-am născut învăţaţi, învăţăm pe parcursul vieţii indiferent de câţi ani avem şi nu trebuie să ne fie ruşine. Dacă nu învăţăm deşi avem posibilitatea să vedem şi să recunoaştem că iei fac un lucru bun şi noi nu, atunci ar trebui să ne fie ruşine. Şi nu pentru că avem o vârstă sau am ajuns la maturitate şi ni se pare că am văzut şi le ştim pe toate".



Campioana olimpică de la JO 2004 de la Atena apreciază că România are un deficit de baze sportive, dar acesta nu constituie un motiv pentru ca oamenii să nu facă mişcare.



'Cred că avem un deficit în ceea ce priveşte infrastructura sportivă faţă de alte ţări. Avem un deficit al bazelor sportive, dar ăsta nu este un motiv să nu facem absolut nimic, pentru că din fericire sportul se poate face şi acasă, pentru că vorbim de sport moderat. Dacă vrei nişte greutăţi, poţi umple foarte uşor nişte sticle cu apă, dacă vrei să alergi o poţi face şi în picioarele goale, vorba aia, genuflexiuni, flotări, poţi să faci şi acasă, la o piscină poţi să înveţi să înoţi, sunt destule modalităţi. E imposibil să nu le găseşti pentru a face mişcare, dar pentru a face mişcare tot timpul trebuie să îţi faci un plan, să fii organizat. Pe de altă parte, cred că sportul trebuie să facă parte din educaţia fiecărui copil şi a fiecărui om. Ca părinte mă gândesc din ce în ce mai des la educaţia fiicei mele în acest sens şi cum ar trebui să o facem', a mai spus Camelia Potec.



Ea explică diferenţele dintre sportul de masă şi cel de performanţă şi consideră că un sportiv profesionist ajunge în această postură plecând de la amatorism: 'Eu chiar dacă am făcut sport de performanţă, nu am sfătuit niciodată oamenii să vină să facă sport de performanţă. Încă o dată spun, sportul de performanţă alege persoana şi nu invers. Nu copilul alege performanţa. De aceea am spus de fiecare dată că importantă este sănătatea. Şi pentru a duce un stil de viaţă sănătos trebuie să faci mişcare, să ai o dietă corectă, un stil de viaţă corect, să nu neglijezi somnul, relaxarea psihică, să mai faci şi lucruri care îţi plac, nu doar muncă şi somn', declara Camelia Potec