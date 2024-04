Tache, Ciuvică și Chirieac: Candidatura lui Cîrstoiu, un butoi cu pulbere în Coaliție / Ciucă e pregătit pentru Cotroceni / Kovesi joacă în alegerile europarlamentare

Așadar, miercuri, 3 aprilie 2024, sunteți așteptați la DC News TV, DC News și Știridiaspora.ro de la ora 12.00 - pe Facebook și Youtube.

1. Candidatura lui Cîrstoiu la PMB rămâne un butoi cu pulbere în Coaliție. În timp ce „candidatul comun” încă încearcă să-și strângă aparatele PSD-PNL pe lângă el, principalii săi vectori de capital electoral par să nu se fi obișnuit încă cu ideea. Gabriela Firea, vorbește în continuare mai mult despre ea decât despre el, iar Sebastian Burduja e ocupat cu deplasările în străinătate în calitatea sa de ministru al Energiei (zilele acestea, vizită oficială în Azerbaidjan).



2. Singurul care s-a conformat este responsabilul de comunicare Rareș Bogdan, care susține că de acum are încredere în candidatura lui Cîrstoiu (face paralelă între scorurile lui din sondaje și cele cu care era cotat Băsescu înainte să câștige Primăria în 2000).



3. Toate calculele pentru PMB riscă însă să fie „ajustate” de alt candidat-surpriză: Șoșoacă, pe trena circului mediatic pe care l-a stârnit și alimentat în ultima lună (divorț, Lazarus, Papa etc) se tot cere candidată. Marți, președinta SOS a declarat că „ar merita să candideze la Capitală”. Totuși, dacă realizează că nu se califică pentru a doua cea mai votată funcție din România, dă de înțeles că ar fi mulțumită și cu o candidatură la Iași.



4. Nicolae Ciucă e pregătit pentru Cotroceni. Deși Coaliția nu a trecut de prima bătălie (locale + europarlamentare), Ciucă se pregătește deja pentru prezidențiale. Spune că „partidul este suveran” și, dacă-i va cere să candideze, va „proceda ca atare”, în timp ce Rareș Bogdan îl anunță deja ca viitor președinte pe motiv că „100% va câștiga”, „țara are nevoie de stabilitate”.



5. Kovesi joacă în alegerile europarlamentare. Parchetul European a anunțat că preia ancheta privind achiziționarea de vaccinuri anti-covid de la procurorii belgieni. EPPO analizează acum mesajele pe care le-au schimbat Ursula von der Leyen și directorul general al companiei Pfizer, a confirmat purtătorul de cuvânt al Parchetului din Liege pentru Politico. Cu această anchetă, Kovesi mai are o țintă: să obțină bugetul pe care l-a solicitat pentru Parchetul European, care încă nu a fost aprobat de Comisia condusă de Ursula.



6. Stabilitatea este însă destul de șifonată în acest moment. Greva de la Poșta Română amenință să întârzie pensiile. Singura soluție avansată până acum de Ciolacu pentru cazul în care „Doamne ferește, nu ajung pensiile la destinație” este demiterea șefului Poștei (susținut de PNL).

