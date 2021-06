Summit UE. Ursula von der Leyen cere accelerarea vaccinării

"Le-am prezentat liderilor politici situaţia furnizării vaccinurilor şi a vaccinării, precum şi estimările până la sfârşitul acestui an. Am înregistrat progrese constante. Am depăşit ţintele de furnizare a dozelor în al doilea trimestru. Dar trebuie să accelerăm în continuare vaccinarea", a declarat Ursula von der Leyen, prin Twitter.

Conform datelor prezentate, până pe data de 27 iunie, în statele Uniunii Europene vor fi furnizate în total 424 de milioane de doze de vaccinuri anticoronavirus şi vor fi administrate 346 de milioane de doze.

Până la data de 27 iunie, vor primi cel puţin prima doză de vaccin 220 de milioane de persoane, reprezentând 60% din populaţia adultă a Uniunii Europene.

Conform estimărilor, Uniunea Europeană ar urma să mai primească 497 de milioane de doze de vaccin anticoronavirus în trimestrul al treilea şi 399 de milioane de doze în ultimul trimestru al anului.

Gestionarea crizei pandemiei reprezintă unul dintre subiectele principale ale reuniunii Consiliului European aflată în curs la Bruxelles, transmite Mediafax.

Peste 25.000 de persoane s-au vaccinat în ultimele 24 de ore, în România

Peste 25.00 de persoane au fost vaccinate și în ultimele 24 de ore, conform statisticii realizate de Comitetul Național de Coordonare a Activităților privind Vaccinarea împotriva COVID-19. 25.599 de persoane au fost vaccinate în ultimele 24 de ore.

În total, 4.672.751 de români au fost vaccinați de la începutul campaniei, din care 4.431.338 cu schema completă.

În ultimele 24 de ore, 17.621 de persoane au primit serul Pfizer, 1.158 pe cel de la Moderna, 667 pe cel produs de AstraZeneca şi 6.153 pe cel Johnson & Johnson.

În ultimele 24 de ore au fost 18 reacţii la vaccinare. De la începutul campaniei de vaccinare au fost, în total, 16.540 de reacții adverse. Comitetul Național de Coordonare a Activităților privind Vaccinarea împotriva COVID-19 precizează că 137 de reacții adverse sunt în curs de investigare.

În România sunt 44 de tulpini Covid -19, majoritatea autohtone

În România sunt 44 de tulpini Covid-19, majoritatea fiind filiație epidemiologică de import, însă există și variante virale autohtone, a anunțat, joi, președintele CNCAV, Valeriu Gheorghiță.

„Din datele furnizate de INSP, din secvențierile efectuate până pe 20 iunie, avem 44 de tulpini înregistrate pe teritoriul României, în nouă județe. Cele mai multe cazuri sunt raportate în județele Ilfov, Argeș și municipiul București. Ceea ce poate merită menționat e faptul că o parte dintre cazuri nu au un istoric relevant, sunt cazuri de origine autohtonă, mai degrabă decât cazuri de import”, anunță Valeriu Gheorghiță.

El precizează că cea mai bună măsură de prevenție este vaccinarea, respectarea regulilor de distanare socială și purtatul măștii de protecție.