Echipa Spaniei, făcută praf de Van der Vaart. „Doar pasează de pe o parte pe cealaltă”

Conform Marca, olandezul care s-a lansat la Ajax Amsterdam a făcut praf modul în care naționala Spaniei s-a prezentat la Campionatul European din această vară. „Furia roșie” a jucat două partide la EURO 2020, cu Suedia și Polonia, reușind să remizeze în ambele instanțe. În timp ce primul meci cu suedezii s-a terminat 0-0, spaniolii au putut înscrie în cel cu Polonia, însă adversarii au egalat și partida s-a terminat 1-1.

Fostul mijlocaș ofensiv care a jucat și la Real Madrid a spus că spaniolii plimbă mingea fără sens între oamenii de mijloc, neexistând un fotbalist cu creativitate care să stârnească o fază periculoasă de atac. „Tot ceea ce fac ei este să paseze de pe o parte pe cealaltă”, a spus Van der Vaart. „Nici măcar nu au un fotbalist care să dea o pasă decisivă”.

Van der Vaart: “Spain are horrible, horrible. I hope we face them. There is nothing in this team. All they do is pass around, they have zero players who know how to give a final pass.” [@NOS] pic.twitter.com/8PquR8JXBz