Patriot Polling a realizat un sondaj pe 416 persoane care locuiesc pe teritoriul danez al Groenlandei cu privire la sprijinul pentru alipirea insulei la Statele Unite ale Americii.

După ce a fost ales președinte al SUA, în noiembrie, Donald Trump a propus ca Statele Unite ale Americii să achiziționeze Groenlanda de la Danemarca. Trump a prezentat anterior ideea în 2019, în timpul primului său mandat.

Sondajul a constatat că o majoritate substanțială a rezidenților groenlandezi susțin aderarea la Statele Unite. În perioada în care a fost efectuat acest sondaj, Donald Trump Jr. a făcut o vizită în Groenlanda.

57,3% dintre respondenți s-au poziționat în favoarea alipirii Groenlandei la Statele Unite ale Americii. De cealaltă parte, doar 37,4% susțin rămânerea Groenlandei ca parte componentă a Regatului Danez. Populația Danemarcei este de aproximativ 56.000 de persoane.

Este prima dată când Patriot Polling efectuează un sondaj în afara Statelor Unite.

