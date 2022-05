Sfârșitul unei ere: ultimul telefon public cu fise din New York a fost scos din funcțiune (VIDEO)

New York City a eliminat ultimul telefon public public săptămâna aceasta, distrugând o relicvă a erei analog. Luni, oficialii municipali au scos ultimul telefon public rămas în oraș, situat în zona Midtown. New York-ul a început să renunțe la telefoanele cu plată în 2015, oficialii invocând nevoia de inovare digitală.

”În calitate de locuitor nativ din New York, să-ți iei rămas bun de la ultimul telefon public stradal trezește un sentiment dulce-amar din cauza locului proeminent pe care l-au ocupat timp de zeci de ani în peisajul fizic al orașului. Așa cum am trecut de la cal și căruță la mașină și de la automobil la avion, evoluția digitală a progresat de la telefoane cu plată la chioșcuri wifi de mare viteză pentru a satisface cerințele nevoilor noastre de comunicații zilnice în schimbare rapidă.”, a declarat Matthew Fraser, comisarul biroului de tehnologie și inovare din New York, conform The Guardian.

New Yorkul avea peste 6.000 de telefoane publice

Cu peste 6.000 de telefoane publice active cândva în New York, acestea au fost înlocuite în mod constant cu dispozitive LinkNYC, un chioșc de sine stătător care oferă WiFi, o stație de încărcare pentru dispozitive mobile și apeluri telefonice interne pentru toți utilizatorii gratuit.

Câteva telefoane publice private au rămas în New York, inclusiv patru cabine telefonice lungi cunoscute sub numele de „cabinele Superman”, deși oficialii orașului nu sunt siguri dacă sunt operaționale.

Telefonul va fi pus într-o expoziție

Ultimul telefon scos din funcțiune va fi adus la Muzeul orașului New York, ca parte a noii expoziții „Analog City”. Expoziția privește înapoi la viața orașului înaintea computerelor, scrie CBS News.

O situație asemănătoare a avut loc acum patru ani în Regatul Unit. În 2018, după ce oficialii din Marea Britanie și-au dat seama că telefoanele cu plată ale țării erau în mare parte scoase din funcțiune, multe au fost îndepărtate, dar unele au fost renovate și vândute, dând cabinelor roșii emblematice o a doua viață.

New York City has removed the last working pay phone booth in the entire city from Times Square.pic.twitter.com/YW31l1cBCf — Pop Crave (@PopCrave) May 23, 2022

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News