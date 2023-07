Se apropie sfârşitul petrecerii pentru şampania franţuzească. Vânzările vor scădea după doi ani record

Conform asociaţiei profesionale Comite Champagne, un număr de aproximativ 314 milioane de sticle de şampanie franţuzească ar urma să fie vândute în 2023, comparativ cu un record de 326 milioane de sticle vândute în anul 2022.



În primele şase luni ale anului 2023 au fost livrate un număr total de 125,8 milioane de sticle şampanie, în scădere cu 4,7% faţă de perioada similară a anului trecut, a precizat Comite Champagne. Exporturile s-au cifrat la 77,7 milioane de sticle, în scădere cu 3,7% în ritm anual, în timp ce pe piaţa din Franţa au fost livrate 48,1 milioane de sticle de şampanie, în scădere cu 6,3% în ritm anual.



"În cazul Franţei, scăderea livrărilor se datorează inflaţiei", a precizat un purtător de cuvânt de la Comite Champagne. "În ceea ce priveşte exporturile, este dificil de spus pentru că baza de comparaţie este anul 2022, care a fost unul în care exporturile au fost deosebit de mari în prima jumătate a anului. Credem că după "petrecerea" post-pandemie, situaţia începe să revină la normalitate", a zis purtătorul de cuvânt.



Producătorii de şampanie franţuzească se aşteaptă ca vânzările să rămână la un nivel similar în următorii trei ani, cu o medie de 315 milioane de sticle vândute în fiecare an.



Recolta de struguri din acest an în regiunea Champagne pare să fie una bună, cu pagube mici provocate de îngheţ sau grindină, însă nivelul de apă din sol ar putea să fie un motiv de îngrijorare. Culesul strugurilor este aşteptat să înceapă în primele zece zile din luna septembrie.



Comite Champagne a stabilit o cantitate maximă de 11.400 de kilograme de struguri per hectar, în scădere faţă de una de 12.000 kilograme per hectar în 2022, care poate fi recoltată de pe suprafaţa totală de 33.700 de hectare cultivate cu viţă de vie şi alocate producţiei de şampanie. Plafonarea cantităţi de struguri care poate fi recoltată este destinată limitării ofertei de şampanie de pe piaţă.



În fiecare an, aproximativ 310 milioane sticle de şampanie franţuzească, care beneficiază de o indicaţie geografică strict controlată, sunt vândute în întreaga lume în timp ce alte peste un miliard sunt stocate în pivniţe, în aşteptarea momentului adecvat pentru a fi savurate.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News