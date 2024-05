Scuterul istoric pe care François Hollande mergea la amante a fost vândut la licitație... pentru 25000 de Euro

Scuterul fostului președinte francez François Hollande a fost vândut pentru mai mult de 20.000 de euro la o licitație în acest weekend, dublu față de prețul său listat și de multe ori mai mult decât valoarea sa de a doua mână, scrie The Guardian.

Vehiculul, numit „scuterul dragostei”, a jucat un rol central în criza politică din ianuarie 2014, când, la doi ani de la începutul mandatului său de cinci ani, un fotograf paparazzi l-a surprins pe Hollande conducându-l pentru a face vizite nocturne actriței Julie Gayet.

Hollande locuia la Palatul Élysée cu partenera sa, jurnalista de la Paris Match, Valérie Trierweiler, care a aflat despre aventura sa doar cu o seară înainte ca fotografiile să fie publicate în revista de celebrități Closer.

Nu a fost dezvăluirea că președintele francez făcea vizite secrete amantei sale cea care a scandalizat națiunea, ci faptul că o făcea pe un scuter Piaggio MP3 de 125 cai putere.

The scooter at the centre of a headline-grabbing love affair between then-French president François Hollande and his actress lover Julie Gayet has sold for 20,500 euros at an auction in Francehttps://t.co/Te7jk0Wx3q pic.twitter.com/fS60j1tKb8