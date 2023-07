Sociologul Alfred Bulai a fost invitat la emisiunea „Nod în papură“, de pe DC News, unde a vorbit despre numărul mare de agenții pe care România îl are.

Sociologul Alfred Bulai împreună cu jurnalistul Val Vâlcu au dezbătut subiectul privind numeroasele agenții înființate despre care oamenii nu au auzit.

„Noul guvern a început cu înființarea unei noi agenții, Agenția Națională de Investiții în Sport.”, a spus Val Vâlcu.

„Asta lipsea României.”, a spus Alfred Bulai.

„De aia nu putea Ministerul Sportului, trebuia o agenție. La sănătate au înființat useriștii o Agenție de Investiții în Spitale. Deja erau 146, la ultima numărătoare, de diverse structuri de acest gen. Eu aș da probă, nu la bac, la intrarea în Guvern, să le spui pe toate. Să le spui numele.”, a spus Val Vâlcu.

„Nu ești eligibil, corect, măcar să țină minte agențiile.", a spus Alfred Bulai.

„Poți să ții minte că ai 146 de subordonați?”, a întrebat Val Vâlcu.

„Eu pun pariu că nici Ciucă nu le știe.”, a spus Alfred Bulai.

„Dar nimeni nu le știe. Nu poți să ții minte atâtea nume, 146 de oameni.”, a spus Val Vâlcu.

„Ideal ar fi să știi și ce trebuie să facă aia.”, a spus Alfred Bulai.

„Ce trebuie să facă, în principiu nimic. Știi cum se află de diversele agenții? Când apare câte un scandal. De exemplu, a venit DIICOT-ul acum, a găsit bătrânii aia în fiare și s-a aflat că există o Agenție de Plăți și Inspecție Socială, ieri. Până ieri știai că există așa ceva?", a întrebat Val Vâlcu.

„Nu, habar n-am avut. De unde să știu?”, a întrebat Alfred Bulai.

„Și dovadă că există asemenea lucruri, nici beneficiarii nu au știut, cei terorizați acolo, chinuiți. De ce există Ministerul Muncii, Ministerul Familiei, Direcția Generală de Protecție Socială Asistență Copilului (DGASPC) și această agenție de plăti.”, a spus Val Vâlcu.

„Fiecare agenție are un președinte cu funcție de secretar de stat, sau ceva similar, are uneori câte un vicepreședinte, are câțiva zeci de angajați, care, în principiu, poate să fie cocolită așa bine, agenția, încât ăia nu trebuie să facă nimic, adică sunt posturi foarte bune, pentru oamenii tăi.”, a spus Alfred Bulai.

„La Agenția de Plăți e un calculator care face plățile, deci un soft contabil, chiar nu trebuie niciun om.”, a spus Val Vâlcu.

„Asta e și o verigă ca să mai complice sistemul de plăți. Că trebuie să treacă și pe la ei, că putea să meargă direct.”, a spus Alfred Bulai.

„Deci cu bătrânii terorizați așteptăm soluția DIICOT-ului, că nu cred că va fi o altă reformă. Ar fi fost un bun prilej să desființeze ANPIS.”, a spus Val Vâlcu.

„Din punctul ăsta de vedere, atât timp cât funcționează așa politica românească, printr-o dimensiune pecuniară, în sensul în care oamenii fac politică, ajută partidele, nu în baza ideii de voluntariat, ci în baza faptului că primesc ceva, și nu mă refer la șefii pe partid, mă refer la funcționarea partidelor. Toată lumea spune: „Ce primim noi acum că am câștigat alegerile? Putem să angajăm și noi pe cineva la primărie?" Politizarea e la firul ierbii, la nivelul întregii țări.

Așa funcționează. Gândește-te că sunt controlate toate inspectoratele tocmai pe logica să plasezi direct. E vorba de o cangrenă socială în care administrația a fost săturată, tot ce înseamnă administrație, spațiu public, a fost saturat mult, adică s-a umplut dincolo de saturație, dincolo de nevoile reale, tocmai pentru că sunt posibilități nelimitate de a plasa oamenii care au o anumită relație.”, a spus Alfred Bulai.

