Sărbătoare în familia DC Media Group. Astrosens împlineşte 3 ani. Daniela Simulescu vine cu un mesaj emoţionant

"Astrosens împlineşte 3 ani. Iată că avem o sărbătoare foarte, foarte frumoasă. Pe 15 august 2021 lansam Astrosens.ro. Da, Astrosens împlineşte 3 ani! Nu îmi vine să cred că au trecut 3 ani. Sunt foarte fericită că aţi fost alături de noi în această călătorie. Nu mai putem de bucurie. Pe 15 august puteam să ne luăm o zi liberă, dar eu şi fetele din echipa mea am ales să lucrăm, să sărbătorim.

Cum facem de fiecare dată când avem o sărbătoare importante, vreau să le mulţumesc celor de la DC Media Group, pentru că în 2021 au avut încredere în mine şi m-au chemat să facem un proiect. Eu am început colaborarea în 2019, dar în 2021 m-au chemat şi mi-au spus că ar trebui să ne gândim la un proiect, să vedem cum am vrea să arate, care ar fi ideea, viziunea, misiunea acestui proiect. Am gândit, am stat cu toţii la o altă, am găsit numele, iar pe 15 august, site-ul a fost lansat.

Să vă dau câteva detalii astrologice, avem un site cu Soarele în Leu, Luna în Scorpion, un aspect nemaipomenit pentru toată zona de spiritualitate, şi un marcaj de Balanţă. Încercăm să împăcăm pe toată lumea cu acest proiect. Mulţumesc conducerii DC Media Group, dar şi colegilor. Noi suntem foarte multe site-uri în acest trust şi de fiecare dată când lansăm un site, toţi colegii ne ajută, cu tot ce se poate. Iar colegii din tot trustul au fost alături de mine zi de zi încă de la lansarea acestui proiect. M-aţi ajutat şi ne-aţi ajutat enorm să facem acest proiect, să livrăm informaţie astrologică de calitate.

Şi mai mulţumesc pentru ceva. Pentru respect! Să recunoaştem, astrologia a rămas din păcate cu nişte prejudecăţi foarte vechi, neplăcute. Le cunoaştem, nu e nevoie să le reamintim. Dar eu am primit respect. Mi-a plăcut enorm în acest trust. Şi mi s-a mai oferit ceva. Libertate. Atunci, creativitatea explodează, îţi vin tot felul de idei, încerci lucruri, testezi, vezi ce vor oamenii, ce nu vor oamenii. Dacă nu aş fi avut libertate şi respect, probabil nu aş fi îndrăznit să fac lucruri care cred eu că au fost destul de inovatoare", a declarat Daniela Simulescu.

Mulţumiri echipei Astrosens

"Vreau să mulţumesc şi echipei Astrosens. Vorbim despre Genţiana şi Alexandra în acest moment. Ele transmit articolele, transmit informaţia, au învăţat astrologie, se asigură că informaţiile sunt corecte, că nu dăm fake news-uri astrologice, că nu vă speriem, nu vă panicăm. Sunt colegele perfecte, sunt implicate, devotate, creative, muncitoare. Sunt colegele pe care şi le-ar dori oricine în echipă. Nu ştiau astrologie, dar au prins ce e mai important şi au respect pentru cititori şi pentru cei care ne urmăresc pe Youtube. Pentru mine contează. Genţiana este alături de noi de aproape 2 ani, Alexandra este mezina noastră. Sunt două fete extraordinare, vor rămâne tot timpul în sufletul meu, pentru că m-au ajutat să construiesc acest proiect cum mi-am dorit eu", a mai spus Daniela Simulescu.

Mesaj emoţionant pentru cititorii Astrosens

"Bineînţeles, vă mulţumesc vouă. Pentru că din momentul în care am lansat proiectul aţi fost alături de noi, ne-aţi apreciat articolele, emisiunile, ne-aţi lăsat comentarii, mesaje. În ultimul timp, aţi început să interacţionaţi şi cu fetele. Vă mulţumesc mult, mult de tot. Noi facem treabă, dar dacă nu aţi exista voi, nu am exista nici noi!", a completat redactorul şef Astrosens.

