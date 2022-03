Rușii vor să plece. Tânăr de 31 de ani: Dacă aș putea părăsi Rusia acum, aș face-o

Mulți vor să plece, iar Andrey, în vârstă de 31 de ani, se numără printre ei. „Dacă aș putea părăsi Rusia acum, aș face-o. Dar nu pot să renunț la locul de muncă”, a spus acesta, potrivit BBC.

„Încerc să găsesc clienți noi în străinătate cât mai curând posibil și să plec din Rusia cu banii pe care îi economisisem. Mi-e frică aici, oameni au fost arestați pentru că au vorbit împotriva directivelor de partid. Mi-e rușine și eu nici măcar nu i-am votat pe cei de la putere”, a mai spus acesta pentru BBC.

De menționat că Andrey nu este numele real, identitatea sa a fost protejată de BBC.

Cât mai poate rezista Rusia până la o criză financiară, alimentară? Răspunsuri vin de la economistul Mircea Coșea

„A început prăbușirea economică a Rusiei. Este evident că toate sancțiunile puse la cale acum sunt mult mai puternice și la unison. Este o dovadă că Uniunea Europeană a lucrat foarte bine în ultima perioadă. Economia rusească e așa cum este, se bazează pe export materii prime și energie. (...) Economia rusească nu poate să facă față acestor schimbări importante care au loc în lume. Se află într-un moment foarte dificil”, a spus Mircea Coșea, marți după-amiază, într-o intervenție telefonică la Antena 3. „Sunt cheltuieli enorme pentru acțiuni militare care nu își au rostul, în loc să se întâmple lucruri importante în Rusia, cum ar fi ridicarea nivelului de trai în regiunile slab dezvoltare. Se petrec lucruri care trebuie luate foarte în serios”, a continuat Mircea Coșea.

Întrebat, ulterior, dacă, în opinia sa, se va revolta poporul rus, Mircea Coșea a zis: „Nu sunt nici prezicător, nici analist politic, dar eu cred că poporul rus se va revolta. (...) La nivelul generației tinere, Rusia a evoluat, nu cred că mai suportă astfel de lucruri. Cred că se tem pentru viitorul țării lor, în condițiile în care izolarea în care se va afla Rusia va duce la deprecierea foarte importantă a condițiilor de viață, a izolării informatice, culturale, a ieșirii în lume prin orice.”

Cât mai poate rezista Rusia până la o criză financiară, alimentară? „Problema are două aspecte. Prima este dacă Rusia poate să facă niște găuri prin care să iasă, în principal se va orienta spre China, să exporte gaz, dar nu în proporția în care să acopere pierderea din Europa. Sper să nu existe trădări din partea unor țări din Europa, să continue relațiile cu Rusia pe sub masă, cum se zice. Mai este o problemă. Rusia are o rezervă de 640 miliarde dolari. Această rezervă a fost blocată, (...) dar nu știm în ce măsură nu a fost reorientată în alte părți. Sperăm ca această sumă să fi fost blocată, atunci Rusia nu are speranțe de a trăi rezonabil mai mult de trei până la șase luni”, a conchis Mircea Coșea.

