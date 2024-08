Rușii își blindează mașinile militare cu bucăți de cauciuc, pentru a nu fi distruse de dronele ucrainene / video viral

O filmare publicată de pagina de X NOELREPORTS arată o mașină folosită de trupele ruse în războiul împotriva Ucrainei care e blindată cu bucăți de cauciuc provenite de la anvelope.

De asemenea, pe plafonul mașinilor sunt instalate aparate de bruiaj pentru dronele inamice. Anterior, rușii au folosit metode similare pentru a-și proteja tancurile și avioanele de pe aeroporturi.

Russian forces are showing off their new "inventions" for drone defense, which involve modifying minibuses by covering them with metal and cut-up tires, and installing drone jammers on the roof. Previously, they used similar methods to reinforce their tanks. pic.twitter.com/qpVZ9wjMNo