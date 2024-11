Rude disperate așteaptă lângă puțul minier blocat din Africa de Sud. Guvernul a oprit aprovizionarea cu hrană și apă a minerilor ilegali - VIDEO

CITEȘTE ȘI: Aproximativ 4000 de mineri ilegali, lăsați fără apa și hrană de autorități într-un puț minier. Operațiune a Guvernului Africii de Sud

Rudele disperate ale minerilor ilegali blocați sub pământ într-un puț minier dezafectat din Africa de Sud așteptau vineri în fața sitului, în speranța că cei dragi vor ieși în siguranță.

Minerii sunt într-un impas cu poliția, care le-a blocat aprovizionarea cu mâncare și apă pentru a-i forța să iasă și a-i aresta pentru intrarea ilegală în mina abandonată în căutare de aur rămas – o problemă frecventă în Africa de Sud.

Peste 1.000 de mineri ilegali au ieșit deja la suprafață în ultimele săptămâni, pe măsură ce poliția a intensificat controalele, iar cel puțin un corp neînsuflețit a fost scos la suprafață. Se crede că sute de persoane sunt încă sub pământ.

Nu era clar dacă cei rămași în mina din Stilfontein, provincia North West, nu doresc sau nu pot să iasă din puțul care coboară vertical mai mult de 2 km sub pământ.

Ministrul Poliției, Senzo Mchunu, care a vizitat locul vineri, a declarat că autoritățile vor colabora pentru a-i scoate afară. Un ministru din cabinet declarase anterior că Guvernul nu va trimite ajutor deoarece aceștia sunt „criminali”.

„Avem nevoie de un proces mult mai rapid, deoarece este riscant și periculos pentru ei să rămână acolo unde sunt”, a declarat Mchunu într-o conferință de presă.

Polițiști și membri ai comunității stăteau vineri în jurul intrării stâncoase, unde fusese instalat un sistem cu scripeți pentru a scoate bărbații afară. Un lider comunitar a declarat joi pentru publicația locală News24 că bărbații erau prea slăbiți pentru a ieși din mină.

„Sunt aici, așteptând tinerii care sunt sub pământ, care mor,” a spus Roselina Nyuzeya, cetățean al Zimbabwe, pentru Reuters, din spatele baricadei poliției care blochează accesul la puț.

O femeie care plângea în apropiere aștepta să iasă soțul ei, care se află sub pământ încă din aprilie, a spus Nyuzeya.

Mineritul ilegal a afectat Africa de Sud timp de decenii, atât prin furturi de mică amploare, cât și prin rețele criminale organizate. Mulți dintre cei care își asumă riscul de a pătrunde în vechile mine industriale sunt imigranți din țările vecine.

Ei sunt numiți „zama zama” – un termen local derivat care înseamnă „a-ți încerca norocul”.

Ministrul Președinției, Khumbudzo Ntshavheni, a declarat miercuri că Guvernul nu va trimite ajutor pentru criminali, ci îi va „scoate cu forța”.

Unii membri ai comunității purtau pancarte pe care scria „Scoateți ANC” ca răspuns, referindu-se la partidul de guvernământ, Congresul Național African.

„Cerem ajutor Guvernului să ne sprijine, astfel încât copiii noștri să poată ieși din mină. Tot ce cerem este ca rămășițele lor să fie aduse la suprafață,” a spus Matsidiso Ramolla, un locuitor de 41 de ani din Stilfontein, conform agenției de presă Reuters.

