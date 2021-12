Romgaz, undă verde tranzacției de 1 miliard de euro cu ExxonMobil pentru gazele din Marea Neagră

Astăzi, acționarii Romgaz au aprobat tranzacția în valoare de 1 miliard de euro pentru preluarea participației americanilor de la ExxonMobil în proiectul Neptun Deep de exploatare a gazelor de la Marea Neagră, potrivit unui comunicat al companiei publicat la Bursa de Valori București (BVB). De asemenea, compania de stat românească a aprobat contractarea unui împrumut de 325 de milioane de euro pentru a acoperi o parte din suma de achiziție.

„În ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Romgaz a fost aprobată tranzacția de achiziție de către Societate a tuturor acțiunilor emise de (reprezentând 100% din capitalul social al) ExxonMobil Exploration and Production Romania Limited care deține 50% din drepturile dobândite și obligațiile asumate prin Acordul de concesiune pentru explorare, dezvoltare și exploatare petrolieră în perimetrul XIX Neptun Zona de Apă Adâncă. Afost aprobată încheierea contractului de vânzare-cumpărare a tuturor acțiunilor emise de (reprezentând 100% din capitalul social al) ExxonMobil Exploration and Production Romania Limited care urmează a fi încheiat de S.N.G.N. Romgaz S.A., în calitate de cumpărător, cu ExxonMobil Exploration and Production Romania Holdings Limited, ExxonMobil Exploration and Production Romania (Domino) Limited, ExxonMobil Exploration and Production Romania (Pelican South) Limited, ExxonMobil Exploration and Production Romania (Califar) Limited și ExxonMobil Exploration and Production Romania (Nard) Limited, în calitate de vânzător”, arată comunicatul companiei.

De asemenea, acționarii Romgaz au aprobat contractarea de împrumuturi de la una sau mai multe instituții de credit, în valoare totală de 325 milioane euro, în vederea acoperirii unei părți din prețul tranzacției de achiziție.

Azomureș a primit peste 25 de milioane de la stat, înainte de a-și opri producția din cauza prețului crescut la energie

Peste 130 de milioane de euro a plătit statul marilor consumatori de energie, prin ministerul Energiei, în contextul creșterii prețurilor la energie.

”Peste 130 milioane de euro plătiți de ministerul Energiei marilor consumatori de energie! Vom trece iarna cu bine. Schema de ajutor de stat pentru energointensivi a fost finalizată, iar marii angajatori au primit bani pentru a-și putea susține activitatea. Așa cum am mai spus prin acest ajutor financiar susținem 15 ramuri din industria României. Vorbim despre producători care au angajați direct și pe orizontala economiei de peste 100.000 de angajați. Totodată, prin această schemă evităm riscul de relocare al unor companii care contribuie la economia României.

Aș vrea să reamintesc că nu oferim sprijin doar marilor consumatori de energie. De compensare beneficiază și IMM-urile, dar și consumatorii casnici, măsurile fiind prevăzute în legea nr.259/2021. Suntem în discuții cu Comisia Europeană pentru a prelungi schema de ajutor de stat prevăzută prin OUG nr. 81 pentru a-i susține în continuare pe energointensivi! (..)” a scris ministrul Energiei, Virgil Popescu, pe Facebook (citește continuarea AICI).