România, susținută pe toate fronturile pentru a intra complet în Schengen. Europarlamentara Teodorescu, culise de la Strasbourg: Suntem o echipă acolo

Georgiana Teodorescu, europarlamentar, a fost invitata analistului politic Bogdan Chirieac la interviurile DC News. Aceasta face parte din grupul ECR, Conservatorii și Reformiștii Europeni.

În cadrul interviului, cei doi au discutat despre mai multe teme, precum rezoluția ECR privitoare la ajutoarele pentru sinistrații afectați de vremea extremă din ultima perioadă, despre lupta împotriva drogurilor și delincvența juvenilă, respectiv combaterea abandonului școlar.

Totuși, unul dintre subiectele cheie ale emisiunii ca fost despre progresele României în aderarea la Spațiul Schengen. Interviul a fost difuzat live, marți, 15.10.2024, pe DC News, DC News TV și ȘtiriDiaspora, dar și pe paginile de Facebook ale celor 3 platforme și canalul de Youtube DCNews. Înregistrarea poate fi accesată pe toate canalele online menționate.

"A fost o dezbatere chiar luni la Strasbourg pe tema Schengen"

"A fost o dezbatere chiar luni la Strasbourg pe tema Schengen. A fost prezentă doamna comisar Johansson, care este comisarul european actual pe Afaceri Interne și care în cuvântarea pe care a ținut-o a spus că i se pare normal ca România și Bulgaria să intre cât mai repede în Schengen, total, așa cum era firesc. De asemenea, a făcut, așa cum am făcut-o mulți, inclusiv eu, o solicitare de completare a Agendei Consiliului JAI care s-a ținut săptămâna aceasta pe 10 la Luxemburg, pentru a se adăuga un punct suplimentar pe ordinea de zi, respectiv situația României și a Bulgariei. Din păcate, Consiliul a răspuns că nu face această adăugare la acest moment. Există semnale că s-ar putea remedia lucrurile, că până la sfârșitul anului s-ar putea da o decizie care să facă dreptate României și Bulgariei. Există discuții în acest sens. Normal ar fi fost ca România să fi intrat de mulți ani încoace. Noi îndeplinim condițiile din 2011.

Noi avem această speranță pentru o decizie favorabilă până la finalul anului. Să știți că toți colegii noștri din ECR ne susțin. Sunt toți conștienți de cauza României și suntem o echipă acolo. Tragem pentru interesele comune pe care le avem, dar și pentru cele individuale. De exemplu, unii din cei care sunt foarte apropiați de noi sunt colegii din Polonia, cei din partidul Lege și Justiție. La fel și colegii din Italia, de la partidul doamnei Meloni. Sunt la curent cu situația României. Ei consideră la fel ca și noi, că de mult trebuia să fim în Schengen. Așteptăm să vedem, într-un final, acest lucru rezolvat. Am luat și eu legătura cu membri ai Parlamentului European, din partidul care a câștigat acum alegerile în Austria. Am discutat cu câțiva domni de acolo. Să știți că acest partid care a câștigat alegerile nu are nicio problemă cu România, doar că urmează o perioadă de câteva luni în care trebuie să se stabilească și la ei cadrul de guvernare, ca să se poată lua astfel de decizii. Cei cu care am discutat eu, mă refer la omologi europarlamentari, mi-au spus că ei sunt prieteni ai României. Mi-au spus că nu văd niciun impediment ca România, într-un final, să intre în Schengen. Eu mă întreb totuși în ce fel de Schengen vom intra în condițiile în care deja vedem țări precum Germania care își închid granițele", s-a întrebat la final Georgiana Teodorescu.

