România, luată la țintă de războiul hibrid al Rusiei. Andrii Shevchenko vine cu "o veste proastă": Moldova e un exemplu important și dureros

Andrii Shevchenko, fost ministru adjunct al Apărării în Ucraina, într-un interviu acordat în exclusivitate DefenseRomania în marja Aspen Bucharest 2024 Forum a vorbit despre relațiile bilaterale dintre România și Ucraina, mulțumind României pentru sprijinul militar și umanitar acordat. Oficialul ucrainean a făcut o analiză a situației curente de pe frontul ucrainean, abordând de asemenea propaganda și războiul hibrid.

O cooperare exemplară între România și Ucraina când vine vorba despre ajutorul militar

Tudor Curtifan: "Ai menționat în panelul tău despre ajutorul României pentru Ucraina. Există un centru important de antrenament pentru piloții de F-16 aici în România. Piloții ucraineni se antrenează în România chiar în aceste momente. Am donat un sistem Patriot către Ucraina ceea ce e o nouă dimensiune importantă a ajutorului. Ce părere ai despre acest subiect și ce aveți nevoie cel mai stringent în aceste momente? Toată lumea vorbește de sisteme antiaeriene. Rușii folosesc o cantitate uriașă de rachete și drone, țintesc civili, infrastructură energetică în Ucraina. Vorbim despre un război al terorii".

Andrii Shevchenko: "Cred că avem o cooperare exemplară între România și Ucraina când vine vorba despre ajutorul militar. În 2023 când eram ministru adjunct al Apărării am lucrat foarte strâns cu România și vă pot spune că privim România ca pe un partener de încredere care înțelege că efortul colectiv trebuie susținut. Față de ceea ce deja ai menționat am realizat atât de multe alte lucruri împreună, precum Hub-ul logistic care a fost crucial în 2022 și 2023, dar și cooperarea în Marea Neagră care include coridoarele pentru cereale, plus multe alte realizări. Această cooperare e vizibilă, palpabilă și extrem de importantă. Îmi doresc ca toți partenerii noștri din lumea liberă să aibă această capacitate de viziune asupra efortului colectiv care să ne ajute să ne îndeplinim obiectivele".

"Vestea proastă e că am subestimat masiv importanța acestui război informațional și hibrid"

Tudor Curtifan: "Știm cu toții că Ucraina e un scut azi pentru toți, pentru lumea liberă. Dar rușii sunt foarte puternici în operațiuni de război hibrid. Vedem cu toții ce s-a întâmplat în Republica Moldova recent. În România avem un 'an de aur' în ceea ce privește alegerile. Vor mai fi trei rânduri de alegeri, prezidențiale și parlamentare. Rușii încearcă să străpungă rezistența noastră în susținerea Ucrainei prin propagandă. Își adaptează scenariul la fiecare țară. Cum crezi că putem contracara această propagandă rusă care încearcă prin dezinformare și fake news să ne îndepărteze de Ucraina?"

Andrii Shevchenko: "Vestea proastă e că am subestimat enorm importanța acestui război informațional și hibrid. Adversarii și inamicii noștri au înțeles rapid importanța acestui tip de război. Dacă citim documente oficiale vedem că încă de acum 20 de ani elemente cognitive de război hibrid și de asalt au făcut parte din doctrina lor. Rușii au înțeles rapid și au implementat acest tip de război, ceea ce e o veste proastă. Vestea bună e în cele din urmă am înțeles această dimensiune. Am fost surprins pozitiv și la acest Forum la Aspen că fiecare panel a abordat războiul hibrid. În fiecare discurs important se face referire la războiul hibrid. Acest lucru e esențial dintr-un motiv: Înțelegem în cele din urmă că niciodată în istoria omenirii nu a exista o modalitate ca aceasta de a influența un număr atât de mare de oameni într-o perioadă atât de scurtă de timp. Iar Moldova e un exemplu important și dureros. A fost un șoc, dar și o surpriză plăcută. Așadar acum că înțelegem importanța războiului hibrid, trebuie să găsim metode să îl gestionăm și trebuie să găsim de asemenea modalități nu doar pentru a ne apăra, dar și de a riposta dacă e necesar. Astfel vom putea câștiga marile războaie în această nouă eră modernă".

