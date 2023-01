Revoltă în Brazilia. Fanii fostului președinte Bolsonaro au luat cu asalt Congresul, Curtea Supremă și Palatul prezidențial / Update: Macron și UE, mesaj

Update 3

Responsabili ai Uniunii Europene au condamnat duminică invazia de către sute de partizani ai fostului preşedinte brazilian de extremă dreaptă Jair Bolsonaro a instituţiilor politice la Brasilia, exprimându-şi 'sprijinul deplin' pentru preşedintele Luiz Inacio Lula da Silva, notează AFP.

Preşedintele Consiliului European, Charles Michel, a exprimat pe Twitter 'condamnarea absolută' a acestui atac împotriva Congresului, Palatului Prezidenţial şi Curţii Supreme în Brazilia, precum şi 'sprijinul său total pentru preşedintele Lula da Silva, ales democratic de milioane de brazilieni după alegeri corecte şi libere'.

Acelaşi sprijin a fost exprimat de şeful diplomaţiei UE, Josep Borrell, care s-a declarat 'consternat' de actele 'extremiştilor violenţi'.

'Democraţia braziliană va prevala asupra violenţei şi extremismului', a scris el pe Twitter. Preşedinta Parlamentului European, Roberta Metsola, s-a declarat 'profund îngrijorată'.

'Democraţia trebuie respectată întotdeauna', a scris ea pe Twitter în portugheză, adăugând că Parlamentul European este 'alături' de Lula da Silva şi 'de toate instituţiile legitime şi alese democratic'.

Macron îndeamnă la 'respectarea' instituţiilor şi îl sprijină pe Lula da Silva

Şeful statului francez, Emmanuel Macron, a îndemnat duminică la 'respectare instituţiilor democratice' în Brazilia şi a subliniat 'sprijinul de neclintit al Franţei' pentru preşedintele Lula da Silva, după invadarea mai multor instituţii de către militanţi bolsonarişti, transmite AFP. 'Voinţa poporului brazilian şi a instituţiile democratice trebuie respectate! Preşedintele Lula poate conta pe sprijinul de neclintit al Franţei', a scris Emmanuel Macron pe Twitter.

Preşedintele brazilian, Luiz Inacio Lula da Silva, a condamnat duminică invadarea sediilor puterii la Brasilia de către 'vandali fascişti' şi a decretat o 'intervenţie federală' a forţelor de ordine pentru a restabili securitatea capitalei ţării, notează AFP.

'Îi vom găsi pe toţi şi toţi vor fi pedepsiţi', a declarat Lula da Silva aflat la Araraquara, în statul Sao Paulo, despre acţiunea a în forţă a partizanilor fostului şef al statului.

Revolta apare la o săptămână după învestirea președintelui de stânga Luiz Inacio Lula da Silva.

Zona din jurul Congresului a fost izolată de forțele de ordine, însă fanii lui Bolsonaro, care refuză să accepte înfrângerea la alegerile prezidențiale, au reușit să rupă cordoanele de securitate. Mai mult, unii dintre ei au reușit să urce pe rampa clădirii pentru a ocupa acoperișul, scrie Le Figaro.

Pe reţelele sociale pot fi văzute imagini cu birouri parlamentare deteriorate sau cu manifestanţi care stau în picioare pe scaunele din Senat. Pagubele par considerabile, în aceste clădiri care sunt comori ale arhitecturii moderne şi unde se află numeroase opere de artă, notează AFP.

Imaginile amintesc de invazia Capitoliului din Statele Unite ale Americii, care arată un val de oameni care vor să intre în Congres. Congresul găzduiește atât Camera Reprezentanților, cât și Senatul într-o singură clădire.

Protestatarii au manifestat pe acoperiș, însă și pe toate peluzele adiacente, inclusiv pe cea a palatului prezidențial din Planalto.

Brasilia, Brazil: A mounted officer was attacked outside the Brazilian congress and pulled off his horse. Supporters of former president #Bolsonaro broke into congress and the presidential palace to protest last week's inauguration of leftist politician Lula. pic.twitter.com/clbDKzSdRp