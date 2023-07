Republica Moldova va limita numărul diplomaţilor din Rusia acreditaţi la Chişinău

'Timp de mai mulţi ani, chiar decenii, am asistat şi am fost ţinta unor tipuri de activităţi din partea Federaţiei Ruse şi politici destul de ostile. O parte erau realizate inclusiv prin intermediul ambasadei Federaţiei Ruse la Chişină. Chiar recent am văzut informaţii cu un număr excesiv de antene', a declarat Nicu Popescu, transmite Moldpres.

Potrivit înaltului oficial moldovean, este foarte important ca serviciile diplomatice ale ţării noastre, dar şi ale altor ţări să se concentreze pe dezvoltarea bunelor relaţii, or atunci când o bună parte din prezenţa diplomatică a altei ţări este îndreptată spre eforturile de destabilizare a ţarii noastre şi acţiuni care nu ţin de modalităţile standard de acţiune a unor servicii diplomatice, am ajuns, de comun acord cu instituţiile şi decidenţii politici, la necesitatea limitării numărului de diplomaţi acreditaţi din Federaţia Rusă în Republica Moldova, astfel încât să se creeze o situaţie în care sunt mai puţini indivizi care acţionează pentru a destabiliza situaţia în ţara noastră'.

Oficialul de la Chişinău a adăugat că decizia a fost comunicată şi autorităţilor de la Moscova. Un post de televiziune din Republica Moldova a publicat luni o investigaţie jurnalistică privind existenţa unui sistem de recepţie pe acoperişul Ambasadei Federaţiei Ruse la Chişinău.

Totodată, au fost prezentate mai multe persoane care ar fi implicate în acţiuni de spionaj în Republica Moldova, scrie Moldpres. Ziariştii de la Jurnal TV au numărat 28 de antene instalate pe acoperişurile celor două clădiri ale misiunii diplomatice ruse din Chişinău, ce pot colecta informaţii sensibile pentru securitatea ţării. Numărul acestora este aproape dublu decât la Bruxelles, unde se află multe dintre subdiviziunile Uniunii Europene şi stafful NATO, a transmis sursa citată, conform Agerpres.

