Regina Elisabeta s-a întors în Londra. Ce gest a făcut celor care o așteptau campați în fața Palatului Buckingham. Nu se duc nici la baie

Sursă foto: The Sun

Regina a fost văzută în Londra deplasându-se în unul dintre vehiculele sale. Aceasta le-a făcut cu mâna celor care o așteptau, întorcându-se din Scoția astăzi. Peste 2 zile vor începe ceremoniile și serbările dedicate Jubileului de Platină. Monarhul de 96 de ani și-a încheiat pauza scoțiană de la Highlands Bolthole Craigowan Lodge, de pe proprietatea ei din Balmoral.

Ea s-a întors la RAF Northolt în South Ruislip, Londra, în această după-amiază. Regina le-a fluturat din mână în stil regal celor de pe margine, când a fost condusă înapoi, scrie The Sun.

Susținătorii Casei Regale au început să campeze în afara Palatului Buckingham

Între timp, susținătorii s-au aliniat pe străzile din afara Palatului Buckingham, sperând să-și asigure un loc de vizionare excelent pentru sărbătorile din această săptămână. Angie Hart, care a zburat din Canada, vrea să se asigure că nu va trebui să meargă nici măcar la toaletă în cele trei zile în care va campa pe The Mall și să riște să-și piardă poziția. Femeia de 51 de ani, din Toronto, a sosit însoțită de soțul ei Patrick, în vârstă de 46 de ani, și de fiicele Camille, de 22 de ani, și de Charlotte, de 23 de ani.

Și, în timp ce monarhiștii sunt echipați cu scaune, pelerine, pături și binocluri, există puțină mâncare sau băutură pentru aceștia.

Când a fost întrebată despre ce va face dacă va fi nevoită să meargă la toaletă până când va pleca, joi seara, ea a răspuns: ”Să spunem că am o schimbare suplimentară de haine”.

Regina s-a relaxat pe tărâmuri scoțiene

Regina s-a relaxat în Craigowan Lodge pentru a se asigura că este în formă și pregătită pentru petrecerea ei de patru zile de la Platinum Jubilee. Se pare că la acea locație au fost instalate un lift pentru scaune cu rotile și un inel de siguranță din oțel, astfel încât monarhul să poată petrece mai mult timp în Scoția. Monarhul călătorește adesea la Balmoral în această perioadă a anului și stă de obicei aproximativ o săptămână.

Pauza ei pentru această ocazie este un mijloc pentru a intra în ritmul weekendului jubiliar. O sursă apropiată Reginei a spus că dorește să ia mai multe pauze scurte la Balmoral și Sandringham atunci când este posibil.

Ghidul complet al evenimentelor

Majestatea Sa Regina Elisabeta sărbătorește 70 de ani de domnie, un record fără precedent, iar regatul său se pregătește pentru o serie de evenimente regale care vor rivaliza chiar și cu încoronarea ei din 1952. Primul Jubileu de platină va avea loc la sfârșitul săptămânii viitoare, într-un weekend prelungit de patru zile, începând de joi, 2 iunie.

Vor avea loc concerte concerte de mare anvergură, cât și evenimente locale, sărbătoarea le va oferi britanicilor și celor patronați de Regină o scuză pentru a se relaxa după ani marcați de crize, scrie Daily Mail.

Joi, 2 iunie

Celebrarea Jubileului de patru zile începe cu parada dedicată aniversării Reginei. Începând cu ora 10 dimineața, va debuta Parada The Mall to Horse Guards, cu membrii familiei regale călare ori în trăsuri care vor defila în jurul orei 10:30. Evenimentul se transformă în tradiționalul Trooping the Colour, care a marcat ziua oficială de naștere a monarhului britanic în ultimii 260 de ani.

Urmează apoi Batalionul 1, Gărzile Irlandeze, unde Prințul William este colonelul regimentului, cu până la 1.450 de ofițeri și soldați care prezintă un spectacol extravagant de fast militar, împreună cu 400 de muzicieni din Armată și aproximativ 240 cai. După aceasta vine Royal Gun Salute, la 12:52, cu 82 de salve în Hyde Park, iar la ora 13:00, cu 124 de salve de la Turnul Londrei.

După paradă, membrii familiei regale vor merge alături de Regină pe balconul Palatului Buckingham pentru a urmări un zbor special cu 70 de avioane RAF. Prințul Andrew și ducii de Sussex nu sunt invitați în suita de la balcon care îi include pe Prințul de Wales și Ducesa de Cornwall, Ducele și Ducesa de Cambridge și copiii lor, Contele și Contesa de Wessex și copiii lor, Princess Royale Anne și amiralul Sir Timothy Laurence, Ducele și Ducesa de Gloucester, Ducele de Kent și Prințesa Alexandra.

În jurul apusului în peste 3.000 de orașe, sate și orașe, flăcările vor lumina cerul nopții. Farurile sunt aprinse în Regatul Unit, Insulele Canalului, Insula Man și teritoriile de peste mări ale Regatului Unit. Farurile sunt, de asemenea, aprinse în fiecare dintre capitalele țărilor din Commonwealth.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News