Război Ucraina: Atacuri asupra oraşului Lvov. Oraşul Cernigov, încercuit de forţele ruse - VIDEO

Oraşul Lvov, din vestul Ucrainei, care nu a fost vizat de atacuri intense până acum, a fost ţinta a două atacuri ale forţelor ruse sâmbătă după-amiază, făcând cel puţin cinci răniţi, a declarat guvernatorul regiunii, Maxime Kozytsky, pe Telegram, relatează Agerpres, citând AFP.



Atacurile au vizat un cartier din estul oraşului, Lytchakivsky, fără să se ştie exact ce tip de clădire sau infrastructură a fost lovită.



Informaţiile conform cărora o clădire sau alte infrastructuri au fost afectate nu au fost confirmate, a adăugat guvernatorul. Un localnic a declarat pentru AFP că în apropiere de locul atacului este un depozit de combustibil.



Guvernatorul a postat pe Telegram o înregistrare video afirmând că situaţia este sub control. Oraş mare situat în apropiere de graniţa poloneză, Lvov a fost relativ cruţat de la începutul invaziei ruse, devenind un loc de refugiu pentru cei strămutaţi. La începutul războiului mai multe ambasade occidentale au fost transferate de la Kiev la Lvov, unde se opresc mulţi refugiaţi care pleacă spre Polonia sau alte ţări ale UE.



Oraşul a suferit un prim atac pe 18 martie în care a fost lovită o fabrică de reparaţii de avioane din apropierea aeroportului, fără a provoca victime, potrivit primarului.

Oraşul ucrainean Cernigov, la aproximativ 120 km nord-est de Kiev, este înconjurat de forţele ruse şi este practic imposibil să se evacueze masiv civilii şi răniţii, a avertizat sâmbătă primarul oraşului, Vladislav Atroşenko, relatează AFP.



Potrivit primarului, care s-a adresat online pe Centrul Media din Ucraina, un pod care ducea spre Kiev a fost distrus de forţele ruse, în timp ce un alt pod pietonal, aflat sub foc constant, s-ar putea prăbuşi, împiedicând înfiinţarea de coridoare umanitare pentru evacuarea civililor.

Oraşul este în cenuşă, a spus Atroşenko, precizând că autorităţile locale se străduiesc să scoată răniţii grav pentru a putea fi operaţi.



Potrivit primarului, este vorba de 44 de persoane, militari şi civili, între care trei copii. El a mai spus că peste 200 de civili au fost ucişi şi că în oraş mai sunt aproximativ 120.000 de locuitori, faţă de peste 280.000 înainte de invazia rusă a Ucrainei, la 24 februarie.

Mayor of Chernihiv Vladislav Atroshenko showed what the invaders did to the city.



"We are in a war zone. It is extremely dangerous here" pic.twitter.com/sOVRKURO0w