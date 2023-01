„Ascensiunea imperiilor: Otomanii/ Rise of Empires: Ottoman“, serialul fenomen al momentului, are în distribuție doi actori români.

Cel de-al doilea sezon al producției, care a fost lansat pe 29 decembrie, îl are în prim-plan pe domnitorul român Vlad Țepeș, interpretat de Daniel Nuță. Radu Micu, un alt actor român, joacă rolul lui Dimitrie, mâna dreaptă a lui Vlad Ţepeş.

Radu Micu este invitatul Georgianei Ioniță, la Interviurile Spectacola, marți, de la ora 19:00.

„Ne bucurăm, într-adevăr, de o primire a publicului, cel puțin în România, absolut minunată. Ne bucurăm că am fost văzuți așa și că toată istoria noastră a fost primită bine”, spune Radu Micu.

Cum a ajuns să interpreteze rolul lui Dimitrie



Inițial, producătorii serialului au fost în căutarea a doi actori români pentru rolurile lui Vlad Țepeș și Radu cel Frumos. Au ales, într-un final, un actor român, pe Daniel Nuță, pentru rolul lui Vlad Țepeș, iar pe Radu Micu pentru rolul lui Dimitrie, Radu cel Frumos fiind interpretat, până la urmă, de un actor turc.

„Inițial, ei s-au gândit că personajele acestea ( n.r Vlad Țepeș și Radu cel Frumos) să fie din România. Eu inițial am dat proba pentru Vlad, împreună cu alți colegi, a luat Daniel. Dar după probă, directoarea de casting m-a sunat și mi-a spus că are două vești, una proastă și una bună. I-am spus „Te rog, începe cu aia proastă”. Și îmi zice „N-ai luat Vlad”. Și am zis „Nu știu care ar mai putea fi aia bună”. Iar ea mi-a spus „Le-a plăcut foarte mult proba ta și ar vrea să lucreze cu tine. Ar vrea să-ți dea Dimitrie, care este generalul lui Vlad”. Am stat un pic, m-am gândit, mi-au convenit toate condițiile, totul a fost absolut minunat și am zis „Da”.

Nu l-au mai luat pe actorul care să-l interpreteze pe Radu cel Frumos din România, l-au luat din Turcia. Cred că, într-un final, decizia aceasta a fost mult mai bună, pentru că, într-adevăr, Radu cel Frumos a fost, ca personaj istoric, mult mai apropiat de turci. Adică un om care vorbește mai greu limba română, cum a fost actorul acesta, care este de origine turcă, s-a potrivit, după părerea mea, absolut perfect”, a declarat Radu Micu, la Interviurile Spectacola.

Cum au fost cele trei luni de filmări pentru Radu Micu, ce prietenii s-au legat în acest proiect, dar și ce impresie i-a lăsat experiența de la Istanbul, aflați marți, de la ora 19:00, din emisiunea care va fi transmisă simultan pe canalele de Youtube și paginile de Facebook Spectacola și DC News dar și pe DC News TV.

Despre Radu Micu

Radu Micu s-a născut pe 18 iulie 1982, la Iași. A absolvit Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale”, promoția 2005.

Premii:

Premiul pentru Cel mai bun actor la Hyperion Film Festival (2005)

Premiul Juriului la Festivalul UNATC (2005)

Radu Micu poate fi văzut și pe scena Teatrului Excelsior, în spectacolele: Aproape, Cenușăreasa, Prâslea cel voinic și merele de aur, Arlecchino și pierdutele iubiri, Iluzia comică, O noapte furtunoasă.



Alte filme de succes ale actorului



Dampyr (2022), A Winter Prince (2017), Contract to Kill (2016), Barbarians Rising (2016), The Crucifixion (2016), End of a Gun (2016), The Box (2015), Sons of Liberty (2014), Dead in Tombstone (2013), The Zero Theorem (2013), Supraviețuitorul (2008), The Last Enemy (2008), Catacombs (2007), Gryphon (2007), The Wind in the Willows (2006), True true Lie (2006), What means Motley? (2006), Sweeney Todd (2006), Blood Rayne (2005), Madhouse (2004), Gunpowder, Treason and Plot (2004).

Seriale:

Valea mută (2016), Britain’s Bloodiest Dynasty (2014), Rămâi cu mine (2014), Las Fierbinți (2014), Ploaia de stele (2013), Iubire ca în filme (2006), Păcatele Evei (2005), Boudica: Warrior Queen (2005)

