Racheta Ariane 6 restabilește accesul independent al Europei la spațiu - VIDEO

Racheta europeană Ariane 6 a fost lansată marți într-un zbor de debut, restabilind accesul independent al continentului la spațiu după întârzieri, eșecuri politice și dezbateri privind finanțarea.

Având o înălțime de 56 de metri, cea mai nouă rachetă fără echipaj a Europei a părăsit rampa de lansare din Guyana Franceză în jurul orei locale 16:00.

„Propulsia și traiectoria sunt nominale”, a declarat directorul de lansare al misiunii în imagini transmise în direct la sediul Agenției Spațiale Europene (ESA) din Paris, unde angajații au aplaudat decolarea.

Lansarea a avut loc după ce verificările au arătat o ”mică problemă”, amânând cu o oră lansarea.

Misiunea inaugurală nu este un zbor comercial, dar, dacă totul merge bine, este programată să desfășoare sateliți și experimente de la agenții, companii și universități europene.

Ariane 6 a fost dezvoltată la un cost estimat de 4 miliarde de euro de compania ArianeGroup, deținută în comun de Airbus și Safran. Dar livrarea sa, prevăzută inițial pentru 2020, a fost amânată în mod repetat.

De la retragerea, în urmă cu mai bine de un an, a rachetei Ariane 5, Europa nu a avut niciun mijloc independent de a-și trimite sateliții în spațiu, în timp ce războiul din Ucraina a întrerupt legăturile Occidentului cu rachetele rusești Soyuz, iar Vega C din Italia este la sol.

„Ariane 6 este fundamentală pentru ambiția spațială a Europei. Este vorba despre accesul suveran la spațiu pentru misiuni instituționale și guvernamentale ... și această nevoie a fost și mai accentuată având în vedere situația geopolitică”, a declarat Toni Tolker-Nielsen, directorul interimar al ESA pentru transport spațial, pentru Reuters.

Izolarea temporară a Europei pe o piață din ce în ce mai globală a lansărilor spațiale a fost expusă anul trecut, când agențiile europene au fost forțate să transfere unele încărcături utile către rachetele Falcon 9 ale companiei SpaceX din Statele Unite.

Statele Unite și zeci de alte țări au ajuns să se bazeze foarte mult pe Falcon 9 pentru a ajunge pe orbită, deoarece viața de zi cu zi pe Pământ devine din ce în ce mai dependentă de legăturile prin satelit și de date.

Națiunile ESA au lansat o inițiativă pentru a stimula un număr tot mai mare de proiecte de lansatoare mici care ar putea deschide calea pentru un viitor concurent privat pentru SpaceX și Ariane 6 însuși.

„Ariane 6 nu este încă la nivelul dorit în termeni de competitivitate, dar vor să ajungă acolo”, a declarat Ian Annett, fost director general adjunct al Agenției Spațiale Britanice.

Dacă totul merge bine, Ariane 6 are aproximativ 30 de misiuni ale clienților de lansat în următorii câțiva ani, inclusiv lansări pentru constelația de mii de sateliți Kuiper a companiei Amazon.

