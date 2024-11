Proteste masive în Mozambic împotriva partidului aflat la putere. Poliția intervine cu gaze lacrimogene

Citește și: Un oraș antic misterios, vechi de 4.000 de ani, a fost găsit în deșert / foto în articol

Nemulțumirile au crescut constant de la anunțarea rezultatelor alegerilor din 9 octombrie, care au prelungit mandatul Frelimo. Grupurile pentru drepturile omului au raportat că, de la acea dată, cel puțin 18 persoane și-au pierdut viața în urma intervențiilor poliției asupra protestatarilor.

Alegerile au fost puternic contestate, iar mulți tineri au ales să sprijine candidatul independent Venancio Mondlane, care a acuzat Frelimo de fraudă electorală și a încurajat manifestațiile. Protestatarii au scandat „Puterea poporului” și „Frelimo trebuie să plece”, blocând străzi cu anvelope incendiate și afișând pancarte improvizate în semn de susținere pentru Mondlane.

„Acum este momentul. Dacă nu ne ridicăm acum, nimic nu se va schimba”, a declarat Julia Macamo, o vânzătoare ambulantă în vârstă de 55 de ani și mamă a șase copii, care a fost afectată de gazele lacrimogene în timp ce protesta în cartierul Maxaquene. „Este timpul să spunem adio lui Frelimo”.

Adriano Nuvunga, directorul Centrului pentru Democrație și Drepturile Omului din Mozambic, a declarat că țara nu a mai văzut demonstrații de o asemenea amploare. Grupurile societății civile și observatorii internaționali au subliniat că alegerile au fost nedrepte și că rezultatele au fost modificate.

The population of Mozambique is currently protesting against electoral fraud. The police have been using tear gas and live bullets against the people, and many have died. We ask for your help in sharing this information. pic.twitter.com/AarwHg4WAE